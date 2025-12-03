自由電子報
社論》台灣主權絕非中共說了算

2025/12/03 05:30

美、日等民主國家，中、俄等侵略軸心，紛紛投入台灣爭奪戰了，台灣人民還能置身事外沈默以對嗎？（路透資料照）美、日等民主國家，中、俄等侵略軸心，紛紛投入台灣爭奪戰了，台灣人民還能置身事外沈默以對嗎？（路透資料照）

高市早苗之「台灣有事」論述，上月廿五日內閣會議提出答辯書：政府見解完全維持，不認為有必要進行重新檢討或修正。隔天與在野黨黨魁討論會，高市表示：日本根據「舊金山和約」放棄有關台灣全部的權利與權限，因此沒有立場認定台灣的法律地位。其實，高市所言之「日本沒有立場認定台灣的法律地位」，早已落實於先前對ROC與PRC之和約與聯合聲明，不是她的個人見解。兩岸的中國人，大驚小怪，相當稚氣。

一九五二年，日本與ROC簽訂「中日和約」：承認依照「舊金山和約」第二條，「日本國業已放棄對於台灣及澎湖群島以及南沙群島及西沙群島之一切權利、權利名義與要求。」一九七二年，日本與PRC聯合聲明：中國政府重申台灣是PRC領土不可分割的一部分，日本政府「充分理解和尊重」中國政府的這一立場。對ROC，對PRC，日方皆依「舊金山和約」之「放棄」，既已宣告「放棄」的領土，自無立場再「轉讓」給第三方。二〇〇九年，日本駐台代表齋藤正樹曾在台公開表示：日本已在「舊金山和約」之第二條放棄對台灣的所有權利、權利名義與請求權，因此，有關台灣的法定地位，沒有獨自認定的立場。至於，日方主觀認定台灣（台澎）的主權性質如何，那又是另一回事了。

十月，AIT主動發言：中國故意扭曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動，但這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。隨後，美國國務院正面回應台媒詢問：AIT已準確傳遞訊息！一時之間，「台灣地位未定論」，又成為新聞焦點。美國所發出的訊號，並不是孤立的現象，近年越來越多民主國家，也開始以自己的立場來詮釋「一中政策」，不再對「北京版一中原則」照單全收。從這樣的脈絡來看，十月底川普所說的「台灣就是台灣」，或可視為民主國家重新定義「一中政策」的登高一呼。而北京日益焦慮於，越來越多國際成員「只說維護台海現狀，卻不說反對台獨」。

有關台灣主權議題，美國擁有較大話語權，乃是歷史事實所形成的。一九四五年，美軍為首的盟軍擊敗日本，佔領、軍管包括時為日本領土的台灣（台澎）。繼而國共內戰、韓戰、冷戰登場，一九五二年同盟國與日本簽訂「舊金山和約」，僅規定「放棄台灣」條款，完全沒有處理台灣主權歸屬。當年，ROC、PRC皆未參與，但無礙「舊金山和約」之完成，國際普遍認為，台灣（台澎）歸屬與China無關，可見一斑。一九七二年，聯大二七五八號決議，處理了「中國代表權」由ROC轉至PRC，依舊沒有涉及台灣主權議題。一九七二年，中美上海公報，美方聲明：美國認識到（acknowledge）台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國對這一立場不提出異議。「認識到」，不是「承認」；不提出異議，不是「同意」，且僅是「當時」不提出異議。上述AIT、國務院重申「台灣地位未定論」，就是在五十三年後對北京片面之詞提出了「異議」。

今年很熱鬧，美、日兩個攸關台灣主權的國家相繼表態，說明這個問題已達某種階段，鴕鳥心態徒令北京滋事。藉由所謂「三個八十年」，中共加緊利用二戰時期文件，針對「台灣已經回歸中國」，在國際展開法律戰，尤其是扭曲二七五八號決議，企圖把謊話說久變成真理。俄羅斯，也力挺北京敘事。如果扭曲二七五八未能奏效，以中俄在聯合國的影響力，是否可能再運作一項「騙取台灣」的決議案，不得不防。

此時此刻，美日兩個主要當事國，重申「台灣地位未定論」，對於反制北京敘事，來得正是時候。不過，這也提醒國人另兩個問題。一是，美、日等民主國家，中、俄等侵略軸心，紛紛投入台灣爭奪戰了，台灣人民還能置身事外沈默以對嗎？二是，所謂的「中華民國（在）台灣（台澎金馬）」，這個組合裡的「台澎」、「金馬」，主權性質並不完全相同。「台澎」，來自日本戰後放棄，而「金馬」係蔣氏內戰失敗帶來「台澎」加盟之「中國福建省」的兩個縣。嚴格來說，北京言下「從中國分裂出去」的係指「金馬」，而非未曾依國際法交予China的「台澎」。如此差異也體現了，「中華民國（在）台灣」比「台澎金馬」的內涵更為複雜。

