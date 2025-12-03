自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》公視播出／《冰封的記憶》工作日誌

2025/12/03 05:30

◎ 許明淳

一九四五年十月二十四日，陳以文與同袍在滿洲的牡丹江上火車，運送戰俘的是貨車車廂，每節至少載運五、六十人，擁擠不堪，木造車廂破舊，沒有電燈、沒有廁所。戰俘們猜測，若是被送回日本，可能是開往海參崴或納霍德卡。

有人透過車廂的縫隙往外看，太陽從行進方向的右側升起，「是朝北開的，不是去海參崴」。十月二十八日，火車停靠俄羅斯的哈巴羅夫斯克，戰俘們從太陽的方位確定火車朝西行，感覺越來越冷。

有人大喊：「看到日本海了」。

陳さん，當時我若在火車上，一定也會猜這是日本海吧，那表示離家不遠了。雖然日本戰敗，沒辦法光榮歸國，但能活著回家，也很幸運了，看是要留在日本繼續讀書，還是回台灣跟家人團聚，都好吧。岸邊像海浪的潮水，看起來就跟日本海一樣，你們也很希望如此，但是你舀起水喝了一口後就明白了，這是蘇聯著名的貝加爾湖，歸國的希望破滅了。

貝加爾湖在東西伯利亞南部，伊爾庫次克州及布里亞特共和國境內，距蒙古國邊界約一百一十一公里，面積接近台灣的大小。為了拍攝遼闊的湖面，我在貝加爾湖畔的利斯特維揚卡（Lystvyanka）搭渡輪，前往貝加爾湖站搭乘環湖火車，這個車站有蘇聯時期的火車頭及貨車車廂。搭建鐵路是西伯利亞戰俘的強制勞動，戰俘伐樹做枕木，當直徑達一公尺的大樹倒下，戰俘必須快速判斷倒向何方並馬上逃離，但因長期營養不良及疲勞累積，行動遲緩，往往不及逃脫，導致多人喪生。

環湖鐵路旁的山丘有許多耐寒的白樺樹，戰俘用它製作叉子、湯匙。它的樹皮像白色的紙，會分層脫落，戰俘做成記事本，以俳句或和歌形式記錄艱苦生活，一如戰俘所形容「白樺樹像瘦弱的身軀，樹梢如伸往天空的無數隻手」。

環湖鐵路在貝加爾湖南段的北岸，火車西行前往斯柳江卡（Sludyanka），湖面遼闊，窗外景色單調，四個多小時的車程，宛如在原地行進。把貝加爾湖認作日本海，是許多西伯利亞戰俘的共同記憶，他們記得的，是歸國的希望被戳破後的失落。

許敏信被送往戰俘營途中應該也看到貝加爾湖吧，他待過的第二十八戰俘營就在布里亞特共和國的南部，接近蒙古。

許さん，你女兒告訴我，你幾乎不跟家人提戰俘的經歷，說你有寫日記的習慣，但都是流水帳。太好了，你一定寫下很多西伯利亞的回憶，只是女兒沒發現而已。

許さん，我讀完你的日記了。你參加「平房會」，散會前跟戰友齊唱軍歌。你閱讀以西伯利亞戰俘營為主題的書，你收看的電視劇〈不毛地帶〉，主角曾被拘留在西伯利亞十一年。你有兩篇日記提及與人聊到西伯利亞時期的往事，卻隻字未提內容，為什麼呢？是不是你知道身後家人會讀日記呢？被拘留在西伯利亞四年多，你為什麼不願跟家人分享這些記憶呢？

許さん，我找到你加入日本軍隊前一年，台灣的報紙刊登你志願入伍的新聞。你父親告訴記者，在這個關鍵的決戰時刻，他已購買軍刀並做好一切準備，只要你通過體檢，就能如願以償。我疑惑著，你身為大家族的子弟，將你送上戰場，真的是父親所願嗎？如果我的兒子遇上戰爭威脅，他會如何面對呢？我有勇氣像你父親一樣把兒子推上戰場嗎？

結語：《冰封的記憶》導演許明淳沿著西伯利亞鐵路，踏過冰天雪地，跨越河流與海岸，追尋台籍西伯利亞戰俘昔日的歸途。從離鄉、入伍、戰敗、被俘、拘留到遣返，一段因戰爭而離散、難以歸返的旅程。這段記憶被寒風與沉默層層掩埋，悄然逝去。本片將於十二月十一日星期四晚間十點在公視頻道播出。（作者是導演）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書