自由廣場》【鏗鏘集】共產黨中國專政的迷思及民主解方

2025/12/03 05:30

◎ 李敏勇

共產黨革命是歐洲帝國轉型君主立憲或共和總統制的民主革命以後，更激進的社會革命，標榜的是無產階級打倒資產階級的新政治，曾經在蘇聯革命時達到高峰。西方大多數國家都以普遍民主制兼容左右政治意識，成為國家正常發展的條件，而非走向絕對主義政治。

蘇聯革命以蘇維埃社會主義共和國聯邦連結諸多鄰近邦國，引發世界革命。二戰後，中華民國被革命易幟為中華人民共和國；朝鮮獨立左右路線分裂成南韓、北朝；越南曾分裂為北越、南越，就是例子。前東西德是因戰敗被強制處分，是另外一種類型。

共產主義曾經吸引許多知識份子文化人，歐洲許多曾經頌讚蘇聯革命的詩人、作家、藝術家，後來大多失望。戰後嬰兒潮引發的六八革命，以反美國參與越戰群起抗爭，曾頌揚毛澤東，瘋讀《毛語錄》。但這些年輕時期的嬉痞，到了一九八〇年代紛紛成為雅痞，即使走上政治偏向左派，也是民主論者。柯林頓後來成為美國總統；布萊爾成為英國首相，還提倡《第三條道路》，走向新中間路線，曾影響陳水扁的政治主張；前西德的施若德也是例子。

共產革命的問題在於無產階級專政的意識形態不合乎民主政治的邏輯。東歐諸國在二戰後選擇成為共產體制國家，未及半世紀就經由選舉改變共產統治，而成為自由民主國家，反映的是共產黨一黨專政違背民主制的原理。蘇聯也解體了。如今仍困在共產主義意識型態牢結的中國也以走資化振興經濟，改善現實問題。六四天安門事件並未促成民主轉型，留下被革命的政治病理。北朝鮮也是一個惡例。現在的中國頻頻向世界展現強權形貌，以民族主義的偉大復興迷惑人民，其實充滿風險。

中國國民黨一黨專政的中國是右翼獨裁：中國共產黨革命取而代之的中國是左翼獨裁。如果中國共產黨革命後的中國能兼容國、共兩黨，成為民主化的新中國，現在的中國可能是正常的國家。中國何不歡迎念念不忘中國的國民黨帶一些心向中國的流亡殖民台灣意識論群回歸，重整境內以「民革」為名的中國民黨改革委員會，以右派參與中國的政治，展現國共兩黨的正常競合？

如果有台灣國民黨，就讓這樣的黨參與台灣政治。看看國共的中國會如何？也讓中國看看沒有中國的台灣會如何？或許國共兩黨領導人因此可獲提名諾貝爾獎和平獎，改變大國惡權形象，開創中國新貌。台灣也會以小而美的國家，閃亮在海峽另一方。

（作者是詩人）

