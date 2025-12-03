自由廣場》【林保華專欄】小癟三變大癟三 本質不變沒出路

日本天后歌手濱崎步原定十一月廿九日於上海舉行的演唱會，廿八日收到中止演出的通知。由日本和中國兩百名工作人員花了五天搭建的舞台，之後將被拆除。同是廿八日而在上海舉行的萬代南夢宮嘉年華，網傳短片顯示，日本歌手大槻真希在台上演唱時，音響突然中斷，兩名工作人員上台向她解釋，她露出驚訝的表情，隨後被迫離開舞台。另外，原定分別十一月廿八日、卅日晚在上海舉行的日本創作歌手natori演出、「和田薰×犬夜叉三十週年的音樂世界原版動漫交響音樂會」，以及來自東京的三人樂團chilldspot、視覺系樂團SID原定十二月在中國的巡演，均取消。

外界主要報導濱崎步以其專業精神對著空無一人的觀眾席照樣演唱，她還在社群平台表示遺憾無法對從世界各地而來的粉絲親自當面道歉，還說「對於那些我不了解的事，我沒有任何評論的立場」。

大家都知道事情的起因是中日關係的緊張。高市早苗的「台灣有事論」發生在十一月初，禁止日本藝人演出則是十一月底。真要禁止，老早就可以通知了，為何拖到現在才禁止？那是因為高市早苗不屈服，中共高層對她無可奈何，轉為朝向手無寸鐵的民間「敢於鬥爭」，共產黨為這種「勝利」感到驕傲。尤其濱崎步與團隊浩浩蕩蕩從日本來，花了五天搭台，粉絲也從遠道趕抵上海了，他們都為此破財，共產黨更是幸災樂禍。這些下流手段是當年十里洋場時代的小癟三作風；中共執政了，統治十四億人口，具有國際影響力，小癟三變成了大癟三，作風卻完全沒變。變的是大權在握，可以把更多的老百姓玩弄於掌心。

十里洋場是當年中國的希望，在中共手裡消失了。改革開放後，爵士樂隊好不容易在沙遜大廈（和平飯店）首先恢復，然後恢復夜上海的光輝，使人有重溫舊夢的錯覺，如今連這個錯覺也要被消失了。即使在極左年代，上海仍是全國管理最好的城市，因為它有十里洋場的基礎，此刻卻變成百里黨場，一切政治掛帥。

現在的上海市委書記陳吉寧是讀書人，有很多學位，包括清華大學出身，著名的英國帝國理工學院的博士，在英國也完全了解中國六四屠城的慘況，但是回國後，最後仍得向清華大學假博士習近平俯首稱臣，還鬧出轟動全球的針對日本藝人禁唱事件，何苦來哉。

共產黨穿上西裝掩飾他們的癟三本質，但在鬥爭時他們往往換上毛裝去嚇唬人，真可笑。這回連必須穿西裝的外交部官都換上毛裝上陣，事後再去大連安撫日本企業，可見共產黨已到了「陝」驢技窮的地步。

「反日」每若干年就被當作提款機，而老百姓也越來越看清這是執政者欺騙他們而反感，共產黨再玩下去就無路可走。哪天眾叛親離，就是習近平的末日。（作者林保華為資深時事評論員）

