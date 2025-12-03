自由廣場》美國觀察者正視 台灣的意志與決心

◎ 楊聰榮

台灣宣布提高軍事預算後，國際安全社群的反應比國內輿論想像得更為強烈。美國《華盛頓郵報》刊登由Ely Ratner與Randall Schriver共同撰寫的評論，將台灣的新國防政策視為一個「以前所未見的決心」，甚至認為台灣正走向一條全新的戰略基準線。文章指出，台灣把軍事支出推升到占GDP約五%的目標，已經不再是過去那種象徵性軍購，而是開始建構長期、自主與可持續的防衛體系。

台灣多年來背負外界對其「自我防衛意志不足」的質疑。華府的智庫、國會與軍事專家都曾警告，台灣的軍事準備與其面臨的威脅不成比例。這次提出的軍費結構改變，被美方視為打破刻板印象的一步。評論指出，台灣若能維持這個路線，將能重新定義自身在印太安全架構中的角色，也讓區域盟友更相信台灣有能力、有意志捍衛自身安全。

請繼續往下閱讀...

這次的軍費提升不再侷限於傳統的大型平台採購，而是著眼於戰力的分散、韌性與科技整合。預算內容包括反艦飛彈、無人機、防空系統、戰場資訊整合、通訊韌性、以及本土國防工業鏈的強化。這些項目都屬於不對稱戰力，能有效提高侵略者的攻擊成本，使對台採取軍事行動的風險變得難以承受。美國多年來提出的「台灣應該專注於不對稱防禦」的概念，終於得到具體政策回應。

美國觀察者特別重視的，是台灣願意「制度化」防衛投資。單一特別預算固然重要，但真正的嚇阻能力來自長期累積。當台灣設定明確的軍費占GDP比例，並逐步落實供應鏈、指揮管制、後勤支援、維保能量等基礎工程，外界就能看見一個不再依靠象徵性政策，而是正面應對威脅的台灣。

台灣未來仍將面臨挑戰。軍費與公共財政之間的平衡，國會是否能長期支持，產業與人才能否跟上國防科技的轉型，這些都是需要時間、共識與治理的議題。國防建設不僅僅是軍事問題，也牽涉產業發展、教育投資、科學研究與民間參與。唯有整體動員，台灣才能把提高軍費轉化為真正的國家安全能力。

外界普遍理解台灣並非尋求軍備競賽，而是在面對快速惡化的周邊安全環境時，用最理性的方式確保民主社會的生存。台灣讓世界看到它正在下決心補齊防衛缺口，也讓國際更願意投入協助。對美國而言，這代表台灣不再只是一個需要保護的脆弱前線，而是一個願意自我承擔、提高嚇阻力、並與盟友共同維持區域穩定的重要夥伴。

提高軍費不會立即解決所有問題，但台灣已經踏出關鍵一步，讓國際社會看見一個更成熟、更堅定、更懂得自我保護的台灣。當台灣展現捍衛自己生活方式的意志，外界的協力就會更具正當性。這是台灣安全政策的一項重要轉折，也是重新形塑印太安全秩序的起點。

（作者是台中科大會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教台師大）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法