社論》增強國防 為所當為

政府上週提出一．二五兆元防衛特別預算，以強化防衛韌性及不對稱戰力，政府展現國防決心，承擔更大責任，打造「台灣之盾」的國防規劃，國內外矚目。（資料照）

政府上週提出一．二五兆元防衛特別預算，以強化防衛韌性及不對稱戰力，由賴清德總統投書《華盛頓郵報》，並召開國安會議後宣布，行政院旋通過特別條例草案。總體來看，常規國防經費之外的特別預算，將使明年國防支出為經濟總產出的三．三％，並在二〇三〇年前達五％。政府展現國防決心，承擔更大責任，打造「台灣之盾」的國防規劃，國內外矚目。

從國際媒體大都正面反應，可看出此舉攸關重大。《德國之聲》（DW）強調台灣旨在二〇二七年前達到高度戰備，呼應美國智庫對「二〇二七武統時間表」警告；且不只做軍事準備，也是政治宣示：台灣拒絕被納入「中國的台灣」。《華郵》聚焦不對稱戰力與台美軍售合作，是對中國軍事壓力的直接回應。《紐約時報》強調出自因應北京脅迫，對賴政府有重要政治意義。BBC注意到賴總統從「吃壽司」到宣布防衛備戰，對外由低調轉為強硬。日本NHK等媒體多從區域安全角度切入，凸顯台灣與日本安全連動，強調中國軍事壓力同時影響台日兩國。半島電視（Al Jazeera）指這旨在打造「不可侵犯的台灣」，並強調創新與科技在防衛的角色。

請繼續往下閱讀...

整體來說，國際媒體普遍把此視為台灣發出強烈安全信號，是台灣的「戰略轉折點」，積極回應中國脅迫。美歐評論也注意台灣向北約（NATO）防衛標準靠攏，把退輔與海巡支出納入國防經費比重；台灣展現自我防衛決心，有助強化盟邦信心及認同。從而，這既是回應中國威脅，也向國際社會表明台灣不會束手。同時，美歐專家也提醒，須平衡安全與財政壓力，相關規劃、訓練及軍事採購也至關重要。

這就凸顯賴政府的重大宣示，有謀而動。由總統在美國大報投書，重在向最重要安全伙伴表達責任與決心；再同時向國人說明要旨，呼籲齊力行動，以期訴求對象極大化。眾所周知，美國近年期待我國提升國防經費佔比，面對中國日增脅迫，我國自應不待盟邦催促，展現安全決心與責任；賴總統選《華郵》投書，既回應美國期盼，稱讚川普政府以實力維護和平，讓國際社會更安全，也宣示台灣自助人助，積極作為。

其次，打造「台灣之盾」，重在發展不對稱戰力，而非僅採購戰機、軍艦等高價武器，目標是強化攔截、遠程打擊，建構重層防衛，引進高科技與AI，兼以建構非紅供應鏈。台灣向以眾多製造業供應鏈著稱，從無人機、無人艇等軍工產業切入，經由台美共同研發及採購合作，發展國防關聯產業，帶動投資國內工程、商購及委製項目，發揮國防帶動創造產值及就業等經濟效益。從而，這也是發展台灣軍工產業的重要起點。

特別預算分八年以一．二五兆元增進戰力，卻招致若干政媒惡言批判，引戰、錢坑、掏空台灣、玩人民的命、吃光過去七十年累積老本……奇言怪論，不顧事實、毫無常識。應明辨的事實是，一．二五兆元折合四百億美元，不如台積電一年資本支出：「護國神山」今年資本支出四百億至四百二十億美元，明年近五百億美元，主要投資於先進製程與全球布局。

還有些政客，已然過氣，卻或居心險惡，或甘為中國效犬馬之勞，口出讕言。洪秀柱的「預約一場戰爭」，呂秀蓮的「納稅錢通通買武器活著有什麼意義」都是如此論調。馬英九宣稱，賴清德形同宣布進入「準戰爭狀態」，也以「中國台灣」、「民主台灣」離間國人，阻撓台海雙邊交流；還自誇總統任內擁有和平與繁榮。馬英九沒有說的是，他對中國門戶洞開，包括「馬習會」，只讓中國「軟的更軟」，藉機強化滲透顛覆，併吞野心更熾。

鄭麗文的不堪與無知，更讓人瞠目結舌。她一個月前接受《德國之聲》訪問，質疑北約、德國等「世界上有哪一個國家」願把國防預算佔比提高為五％，這一隨手可查證的數字，她信口胡說，已遭德國駐我代表狄嘉信駁斥。這次再以「玩火」指責特別預算，對照其前任朱立倫今年七月所言，尤凸顯中國國民黨中央「紅統」偏差；朱贊同國防預算佔GDP提高至三．五％，支持特別預算。

然而，藍黨與台灣人民站在對立面，這不是第一次。國人記憶猶新，二十年前該黨主導立院封殺八艘潛艦等向美軍購案六十九次。如當年通過，台灣已在二〇一三年購得第一艘新潛艦，二〇一九年全數交付；國防建設因此遭嚴重延誤，如今自造「海鯤號」還待測試。政客誤國，一至於此；國人不能任其張牙舞爪，一再誤國害台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法