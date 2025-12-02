自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從放棄陸籍問題到共諜依親問題

2025/12/02 05:30

◎ 王至劭

國民黨親共派說要修法保障陸配的參政權，真奇怪，依兩岸關係條例，一般陸配只要有中華民國（台灣）身分證，本來就有參政權了，是要修什麼法？其實，國民黨想修法保障的對象是那些違規擁有雙重戶籍（國籍）的陸配。兩岸關係條例九條之一早已規定這種雙面人沒有參政權，且要取消台灣籍趕出去，是要保障什麼參政權？

大陸人入籍台灣，只是取得新戶籍，不是新國籍，故只可能發生「雙重戶籍」，不可能發生「雙重國籍」的問題。報紙上寫著要求入籍台灣（已無大陸戶籍）並任公職的大陸人，「依國籍法放棄大陸國籍」，這也是不正確的敘述，正確地說是放棄PRC戶籍，只是放棄PRC戶籍其實也等同放棄其國籍。

台灣和中國關係曖昧不清，我太太就是陸配，她去年八月住滿六年，一定要回去辦理放棄PRC戶籍，三個月內回台辦理中華民國新戶籍（其實就是新國籍），她現在已是百分之百台灣人了，若要再去中國，就必須辦「台胞證」。從民國九十四年開始的兩岸關係條例就規定，一定要放棄大陸戶籍和護照，才能取得台灣身分。那些有問題的，應該都是民國九十四年之前取得台籍的。

如此糾葛不清的憲法、法律，實應一次做個合理的修改，但中共國說「台灣沒有權力制憲」，並幾乎明示，台灣若制憲、修法，把那邊中國人視為外國人，他們就要武力犯台。因此，台灣必須有強大的防禦能力，還要美國首肯，否則只能保持現狀了。

最令人不安的是，二〇二四年九月民進黨政府竟然開放中國籍同性配偶來台依親，但對這些藉「男同志配偶」名義入境的中國人，台灣根本無從究查他們是不是解放軍、武警、國安或政法委人員。且對岸制度並不承認同性婚姻，因此，短期內有大量陸男藉同婚名義來台就是異常。

內政部數據顯示：二〇二〇至二〇二四年陸籍男性來台結婚年均成長百分之二十八， 二〇二四年更達一千八百廿七人，已經是陸籍女性的兩倍。同婚開放後三個月內，陸籍同性配偶申請依親案超過一百五十件，其中九成是中國男性娶台灣男性。

過去幾年的共諜案，已明確示警：二〇二三年空軍上校張燊平（男）被陸籍丈夫吸收洩密。二〇二五年桃園里長陳〇文因陸籍同性配偶關係而被發展組織。

如此一來，「同性婚姻」不再是平權象徵，而是合法滲透的入場券。對岸連自家的同性婚姻都不承認，卻急著把「男同志」送來台灣結婚，我們能天真的以為那都是愛情？

文明不是天真，而是保護自由的能力；國安完備，平權才能真正站得住腳。

（作者是台聯政策顧問、台灣教授協會會員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書