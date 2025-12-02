自由廣場》從放棄陸籍問題到共諜依親問題

◎ 王至劭

國民黨親共派說要修法保障陸配的參政權，真奇怪，依兩岸關係條例，一般陸配只要有中華民國（台灣）身分證，本來就有參政權了，是要修什麼法？其實，國民黨想修法保障的對象是那些違規擁有雙重戶籍（國籍）的陸配。兩岸關係條例九條之一早已規定這種雙面人沒有參政權，且要取消台灣籍趕出去，是要保障什麼參政權？

大陸人入籍台灣，只是取得新戶籍，不是新國籍，故只可能發生「雙重戶籍」，不可能發生「雙重國籍」的問題。報紙上寫著要求入籍台灣（已無大陸戶籍）並任公職的大陸人，「依國籍法放棄大陸國籍」，這也是不正確的敘述，正確地說是放棄PRC戶籍，只是放棄PRC戶籍其實也等同放棄其國籍。

台灣和中國關係曖昧不清，我太太就是陸配，她去年八月住滿六年，一定要回去辦理放棄PRC戶籍，三個月內回台辦理中華民國新戶籍（其實就是新國籍），她現在已是百分之百台灣人了，若要再去中國，就必須辦「台胞證」。從民國九十四年開始的兩岸關係條例就規定，一定要放棄大陸戶籍和護照，才能取得台灣身分。那些有問題的，應該都是民國九十四年之前取得台籍的。

如此糾葛不清的憲法、法律，實應一次做個合理的修改，但中共國說「台灣沒有權力制憲」，並幾乎明示，台灣若制憲、修法，把那邊中國人視為外國人，他們就要武力犯台。因此，台灣必須有強大的防禦能力，還要美國首肯，否則只能保持現狀了。

最令人不安的是，二〇二四年九月民進黨政府竟然開放中國籍同性配偶來台依親，但對這些藉「男同志配偶」名義入境的中國人，台灣根本無從究查他們是不是解放軍、武警、國安或政法委人員。且對岸制度並不承認同性婚姻，因此，短期內有大量陸男藉同婚名義來台就是異常。

內政部數據顯示：二〇二〇至二〇二四年陸籍男性來台結婚年均成長百分之二十八， 二〇二四年更達一千八百廿七人，已經是陸籍女性的兩倍。同婚開放後三個月內，陸籍同性配偶申請依親案超過一百五十件，其中九成是中國男性娶台灣男性。

過去幾年的共諜案，已明確示警：二〇二三年空軍上校張燊平（男）被陸籍丈夫吸收洩密。二〇二五年桃園里長陳〇文因陸籍同性配偶關係而被發展組織。

如此一來，「同性婚姻」不再是平權象徵，而是合法滲透的入場券。對岸連自家的同性婚姻都不承認，卻急著把「男同志」送來台灣結婚，我們能天真的以為那都是愛情？

文明不是天真，而是保護自由的能力；國安完備，平權才能真正站得住腳。

（作者是台聯政策顧問、台灣教授協會會員）

