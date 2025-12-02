自由廣場》打不如買 買不如拐／中國為何須要鄭麗文與傅崐萁?

◎ 蕭錫惠

中國今天最脆弱的不是軍力，而是外匯。名義上有三兆美元，實際能動用的遠少於帳面；資本外逃、人民幣貶值壓力、能源糧食依賴，以及對美元清算系統的深度脆弱，使北京無法承受長期戰爭。一旦美元制裁、科技封鎖、能源禁運同時啟動，中國的經濟命脈會在數週內乾涸。

正因如此，北京比任何時刻都更依賴「認知勝利」——因為便宜、快速、無成本、不會反噬。這也正是國民黨鄭麗文、傅崐萁等人，在台灣政治場域突然「戰略價值暴增」的原因。

請繼續往下閱讀...

首先，他們提供北京最渴望的敘事：台灣不堪一擊、中國不可挑戰、反中會害死自己、台灣政府無能又挑釁。這套敘事的語法、節奏、比喻方式，與央視、環球時報、中國官媒高度一致。鄭麗文甚至多次使用中國官媒常用的框架，包括：「台灣挑釁中國」「政府把台灣推向戰爭」「必須承認兩岸同屬一中」等語言，與中國「台灣工作系統」的官方用語無異。

傅崐萁的情況更直接。他在人大代表陪同下訪中，接受安排、套好詞，回台即開始轉述「和平發展」「兩岸要談」「台灣不要挑釁」等語句。這些內容在中國官媒上幾乎原封不動地出現，是標準的「回台複誦」任務。對北京而言，他就是本土化的訊息轉播器，用台灣口音講中國立場，比官媒更有效。

其次，北京對這類人尤其倚重，因為它深知自己的外儲與金融體質無法支撐武力冒進。外匯越脆弱、內需越萎縮、資本外逃越嚴重，北京就越不敢打仗，也越需要營造一種「台灣內部不穩、民意分裂、政府無能」的假象。這種「敘事勝利」比軍事勝利便宜太多：不需要軍費、不需要後勤、不需要承擔制裁，只要找到像鄭麗文、傅崐萁這樣願意「自家人演對手戲」的人。

更關鍵的是，這些人不是不知道中國外匯脆弱、經濟下滑、房市泡沫、青年失業，而是刻意忽視所有不利訊息，只講中共喜歡聽的話。這正是認知作戰中最珍貴的資源：自願者、投誠者、代理人，比統戰更有效，比滲透更乾脆，比假帳號更真實。

當中國外儲越虛弱，就越需要認知作戰；當中國越不能動武，就越需要有人在台灣喊投降。真正的危險不是遙遠的軍艦，而是那些站在我們身邊、卻替對岸說話的人。

（作者是自由撰稿人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法