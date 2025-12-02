自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》行全民防衛手冊／從瑞典遠見 看到台灣實踐

2025/12/02 05:30

◎ 陳永昌

去年此時，瑞典開始發送新版民防手冊《如果危機或戰爭來臨》（If Crisis of War Comes），瑞典民眾與國際社會一年來動員與與回應，恰好在台灣國防部最近印行《台灣全民安全指引》看見了實踐。

二〇一四年俄羅斯武力併吞克里米亞半島，見此警訊，不到三年，瑞典政府於二〇一七年恢復徵兵制，十八歲至七十歲瑞典公民無論男女皆可徵召篩選入伍。同時，為了喚醒沉寂已久的民防力量，強化整體防衛韌性，一年後，瑞典二〇一八年更新民防手冊內容。後來，俄羅斯在二〇二四年二月二四日全面入侵烏克蘭。

事實上，瑞典政府印發民防手冊行之有年，第一次發放早在二次世界大戰期間，八十多年來歷經五度更新，而七年前的更新版尤具先見之明。

根據俄羅斯的軍事動態，瑞典恢復了徵兵制、更新了民防手冊，其面對危機的遠見與行動，在俄羅斯總統普廷後來全面入侵烏克蘭中獲得印證，證明瑞典政府洞燭機先，提前為持續惡化的世界局勢預做準備。面對二戰後最迫切的國安風險，瑞典最新版的民防手冊自二〇二四年十一月起發送，除了停水停電暨避難疏散等既有內容，更增加網路攻擊與假消息識讀等全新內容。

喚醒民眾危機憂患意識是民防手冊首要目的，發送印刷品是經濟有效的最佳宣傳方式，也是對境外敵對勢力的兵棋對奕暨反制威懾。俄烏戰爭爆發後，瑞典政府一再提醒人民：戰火可能降臨瑞典，每位瑞典人都須做好戰爭準備。官方防空避難網路地圖瀏覽人次暴增卅五倍，舊版民防手冊下載量大幅成長九倍，在在顯示瑞典人民居安思危，積極吸收最新版民防手冊資訊。

瑞典最新版民防手冊也成為各國學習標竿，鄰國芬蘭、挪威與丹麥陸續跟進。波蘭在今年九月中旬推出新版官方安全指南，短短幾天後，十九架俄羅斯無人機夜襲波蘭領空，波蘭戰機與北約盟軍緊急升空擊落多架無人機，是史上第一次北約在成員國領空擊落敵機，完全驗證危機並非想像那般遙遠！

即使這樣，仍有極少數瑞典政治人物忽視甚至貶低民防的必要性，瑞典小黨自由黨黨魁薩布尼（Nyamko Sabuni）於二〇二二年四月說「瑞典若遭入侵，將逃往挪威！」，引發軒然大波，逃亡言論令她不得不辭職下台並永久退出政壇。由此觀之，台灣社會也無法容許政客取笑《台灣全民全安指引》。

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

