自由廣場》勿陷烏克蘭困局 要如以色列般突圍

烏克蘭奮戰至今，可能面臨割地窘境，國內的失敗主義者藉此大作文章，但倒不如從最初階段探究，烏克蘭何以淪落如此境地？

二〇一九年烏克蘭總統大選，力主抗俄的前總統波洛申科落選，俄語裔且主張與俄國和平對話的澤倫斯基以七十二%高票勝選。俄國將選舉結果解讀為烏克蘭人親俄、將歡迎俄軍，由此種下俄國入侵的動機。戰爭最大的誘因正是：認為會輕鬆打贏。

澤倫斯基當選後，以為可與俄國好好談，但拜登政府警告他，俄羅斯全面動員即將入侵，澤倫斯基不相信，自認比美國更了解俄國，幻想只要不仇俄，俄國沒道理入侵。侵略者的鋼鐵洪流很快就粉碎了澤倫斯基的天真。

俄國入侵後，澤倫斯基很有骨氣的選擇留在國內領導抗俄，獲得全球肯定，卻始終不願全面動員，不徵召年輕人，俄烏偌大戰場上，烏克蘭軍一直面臨兵力不足的嚴重問題。之所以有如此奇怪的保留，根本原因是烏克蘭人對全面抗戰沒有共識。

另一方面，澤倫斯基是以諷刺政府貪腐的影集而走紅，但上任後未能改善，政府與軍方內部處處有人不顧國家安危，甚至還趁機發國難財，不久前，前後兩任能源部長都遭反貪腐調查，澤倫斯基的幕僚長兼談判總負責人，近日也遭反貪腐調查而辭職。

兵力不足，前線吃緊、後方卻緊吃，導致烏克蘭雖有歐美大量援助，且有無人機改變戰場天平，卻依然陷於被動。倘若烏克蘭內部團結一心，全面動員，不發國難財，烏克蘭早已將俄軍推回去，又豈會因戰線節節後退而面臨苦吞割地條款？

以色列的處境剛好相反，烏克蘭有歐洲大多數國家支持，以色列則遭歐洲大多數國家抨擊，烏克蘭只對付一個俄國，以色列要同時對抗哈瑪斯、真主黨、胡塞組織，及背後的伊朗。以色列國內政壇山頭林立，彼此勢不兩立，但當國家面對威脅時，先拋開內部仇恨，一致對外。

於是以色列突圍而出，川普來到中東，逼迫哈瑪斯吞下和平條款，以色列是先自助而後得人助。以烏兩國命運的天差地別，關鍵在於是否做到賴清德總統主張的：黨派可以不同，但國家認同一定要相同。只要認同台灣這片土地，願意為國奮戰，就是國家的主人。

賴總統指出許多全球情報機構判斷二〇二七年中國有可能進犯，必須徹底備戰，以打消中國的侵略動機，反對黨竟然有如諱疾忌醫，幻想不要提到戰爭就不會有戰爭，這種掩耳盜鈴的心態（看看烏克蘭的前例）反而更會招致戰爭。備戰才有和平，是不變的真理。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

