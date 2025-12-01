自由廣場》竹棚下的香港魂： 寫在惡火後的文化反思

◎ 吳冠毅

香港宏福苑惡火，引發建築用竹鷹架的質疑與檢討。許多國人透過災難新聞初識香港的竹棚文化，驚訝之餘，甚因台灣早已少見竹棚，而萌生不切實際的優越感。標題頻頻出現「為何還死守？」、「為何尚未淘汰？」等字眼，無形中將竹棚貶抑為「前現代」或「落後」的象徵，並預設了鋼管鷹架才是「現代」與「先進」的標準。這反映了一種單一而武斷的「線性進步史觀」：時間被看作一條（且是唯一一條）通往西方工業化標準的單行道，不符合標準的技術，往往被貼上「過去式」或「時代殘留物」的標籤。

這種單一的線性史觀，是筆者認為在面對文化資產議題時，最嚴重的盲點。

請繼續往下閱讀...

回到竹棚，為什麼不能輕易將其視為不合時宜？因為草率的判斷往往忽略了文化現象的「在地適應性」。竹棚在香港的廣泛使用，絕非單純的守舊，而是展現在當地獨特的地理與氣候條件下，人類生活發揮的「功能理性」（functional rationality），甚至智慧。

如果我們只用「從竹材進化到金屬」的單一觀點，就會看不見竹棚的獨特優勢：它輕便具彈性，能適應香港狹窄蜿蜒的街衖與崎嶇地勢；它耐熱不易吸熱，比燙手的金屬更適合亞熱帶烈日下的工作；它生長快、成本低且可自然分解，兼具經濟與永續效益。

從多元文化的角度，竹棚並非落後象徵，而是以一種「在地現代性」（vernacular modernity）的姿態，活躍於現代都市之中。它是活的、持續演進的技術，而非只能躺在博物館裡的死物。所以，注重文化多樣性的思維應是設想「如何讓傳統技術在有效的安全監管下與現代生活共存？」

當前，港台除各自面臨中國統治或併吞的危機，但同時都有確立自身獨特性的必要。我們應培養更成熟的文化視野：不只是認識差異，更要懂得尊重並理解他人是如何珍視這份屬於他們、仍在呼吸的文化資產。

（作者為文化資產研究生）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法