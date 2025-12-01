自由電子報
自由廣場》胡，怎麼說）百萬選票過台海，奪總統、吞台灣噩夢來襲…

2025/12/01 05:30

◎ 胡文輝

危哉台灣！從赤、藍、白三合一動向觀察，二〇二八年中共挾「百萬選票過台海，奪總統、據立院、吞台灣、立假大聯合政府為傀儡政權」噩夢來襲的可能性正在升高！

一九四九年，共軍百萬雄師過大江，佔領中華民國首都南京，國民黨政權被滅亡。這回，中國國民黨卻與中共（曾稱之共匪）合作、加上附隨的台灣民眾黨，意圖透過民主覆滅民主、假冒和平包裝投降，發動裡應外合、內外夾攻等等「複合戰」，消滅中華民國、併吞台灣，迫使兩千三百萬人淪入專制極權魔掌。

各方都在注意習近平下令共軍在二〇二七年完成武統台灣準備，這是中共自曝惡狼森森利牙，台灣必須做好自衛的一切準備，有備不一定無患、無備則必死必亡，賴清德總統宣示八年一．二五兆元強軍保台方案，就是要守護民主台灣、保衛中華民國主權。

二〇二七很重要，二〇二八更是台灣生存重中之重！中共武統是「明槍」，中共結合藍白的和統則是「暗箭」，中共最想的就是二〇二八年挾「百萬選票過台海，奪總統、據立院、吞台灣、立藍白傀儡政權」，才是「最小成本、最大利益」，不少台灣人民被洗腦操控、被小利賄買、被莫名仇恨蒙蔽、被無知、被中國幻夢迷惑…，不知落入算計即成千古恨，民主台灣只能任由它宰割、姦淫擄掠、遷移勞改…。

二〇二六年九合一選舉將成中程試點，藍白在立院修法做武器，不在籍投票把金、馬當做轉籍投票兩大票倉，地方選舉票源分散，神不知鬼不覺的完成中共操控台灣選舉試驗。二〇二七年台灣將面臨大選前紛擾、及共軍武統可能來襲雙重威脅。二〇二八年就是中共操控「百萬選票過台海，奪總統、吞台灣」噩夢最可能發生的時刻。

有人認為目前藍白版不在籍投票、中配可以中華人民共和國身分參選中華民國公職及當官、中配入籍六改四及放寬依親及婚姻親等修法，洗人口尚未嚴重惡化到中共可控制台灣，但藍白配合中共謀台毒手不會手軟，就如財劃法一年內三修越修越惡，就是要掏空台灣財政，傅崐萁、黃國昌等藍白委厚顏無恥之輩，為舔共弱台任何法皆可修，一修再修三四五修，直到台灣錢（財政）、兵（國防）皆空。

藍白雖爭位搶功，但和中共共謀的大方向沒變，他們還有什麼毀憲亂政、禍國殃民惡事幹不出來？

（作者為資深媒體人）

