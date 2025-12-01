自由廣場》2027年重啟核電？／猴急帶風向 刻意累積「相罵本」

◎ 謝志誠

經濟部於十一月廿七日正式核定台電核電廠現況評估報告，核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。兩廠的再運轉計畫預計在明年三月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經同儕審查並獲原廠協助，預計需約一．五～二年。消息一出就有媒體帶風向的解讀「核電有望二〇二七年重啟」。雖然台電董事長曾文生澄清︰「核電廠重啟時程是「一．五、二年＋N，非二〇二七年就可重啟。」但「核電有望二〇二七年重啟」似被形塑成定見。

綜觀台電的多次說明及甫於十月八日修正發布的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，關於核電是否重啟的步驟有三︰第一，台電先行就三座核電廠的現況進行評估，了解各廠「再運轉的可行性」？第二，台電就具「再運轉可行性」的電廠啟動自主安全檢查；第三，依《核子反應器設施管制法》提「再運轉計畫」送核安會審查。近日經濟部核定，只是同意台電可開始第二階段的「自主安全檢查」。

請繼續往下閱讀...

台電說明，自我安全檢查牽涉到許多實際必須要操作及檢查的項目，尤其是核島區必須要原設計廠商來協助自我安檢；據了解，核三廠重要零組件的智慧財產權還握在原設計廠商「西屋」的手上，西屋的配合意願及是否趁機獅子大開口？料誰也沒有把握，所以自我安檢要花一．五年至二年僅是最樂觀的預估。至於後續「再運轉計畫」提送給核安會審查，能不能夠重啟？要花多少時間就必須看核安會審查進度和結果來決定。還有頗具共識卻持續互推責任的「環評審查」。

今年十一月七日監察院公布的調查報告《我國各核電廠之耐震能力及後續安全工作等情案》就提醒，若核電廠有重啟的需要，自應根據SSHAC Level 3程序所完成的評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議。

簡單講，目前只是射出第一支箭，第二、三支箭要飛多久？飛向何方？都還是未定之數。在諸多核安疑慮尚待專業審查前，擁核者已經猴急的把「箭靶」端出來，其企圖很簡單，那就是「如果核三廠不能如期在二〇二七年重啟，就可以推責給執政黨的刻意阻擾」。擁核者及藍白政黨就是刻意要累積「相罵本」。

（作者為台灣環境保護聯盟會長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法