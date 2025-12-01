自由廣場》濱崎步空場完唱 中共粗暴的文化封控

◎ Tim

日本天后歌手濱崎步原定十一月廿九日於上海開唱，卻在開演前突遭中共單方面「中止指令」；舞台搭好了、一．四萬名粉絲準備入場，卻在最後一刻被迫宣布取消，濱崎步孤身在空無一人的會場，從第一首唱到安可曲，再默默離場；這不是意外，而是中共政治粗暴介入社會領域的又一次示範。

文化活動是民間交流、是人民自主選擇的休閒權利，理應不受政治干預；然而在中國，政治永遠高於社會，政權的感受永遠凌駕人民的權益，這次突然取消的原因，雖然官方未明講，但幾乎所有跡象都指向近期中日關係緊張，中共一貫以「政治敏感」為理由，限制外國藝人、限制文化交流，把治理不穩、外交失分，轉嫁為人民必須承受的文化封控。

最荒謬的是，中國民眾本身並不支持這種做法，大量粉絲在網路道歉、批評政府無故取消，甚至以日文向濱崎步喊話：政府立場不能代表人民，他們指出中國年輕世代熱愛日本文化，也反對將政治強行蓋過娛樂生活，這些留言意外揭示了中共社會的真相：「當政權強行掌控文化，人民唯一能做的，就是與政府劃清界線」。

中共對文化領域的政治化並非第一次，而是治理模式的延伸：政治凌駕所有領域、不透明決策、不負責任後果，從封殺韓流到審查日本團體，再到濱崎步空場開唱，模式完全一致——只要符合政權利益，就能犧牲人民期待已久的活動。

這種治理方式帶來的傷害，不只是一場演唱會的取消，而是讓人民更加害怕表達、社會更加封閉，讓文化與國際交流蒙上陰影；中國粉絲的無奈道歉，恰好反映政權與人民的距離：他們知道問題不在外國藝人，而在於一個習慣用政治控制生活細節的體制。

濱崎步說，她希望成為「搭橋的人」，然而在中國，共產黨才是最擅長拆橋的力量，一個正常國家會努力讓人民享有文化自由；但在中國，只要政治不滿意，人民的權利就能瞬間被收回；濱崎步空場完唱的畫面，象徵的不僅是專業精神，也讓世界看到中共如何將政治滲透到生活每一寸角落。

真正的受害者不是外國藝人，而是十四億人民，他們一邊道歉、一邊憤怒、一邊失去最基本的文化選擇權，這才是這場事件最應被記住的地方。

（作者為研究生）

