自由廣場》從烏克蘭到台灣 「金融民防」家戶必備

◎ 馨娜
賴清德總統日前明確指出，中國正以二〇二七年為目標進行軍事擴張準備。面對此趨勢，國人應思考：在可能的衝突情境下，個人與家庭的金融準備是否足夠？
烏俄戰爭提供了重要參考。二〇二二年戰事爆發後，烏克蘭政府立即實施嚴格資本管制，限制現金提領與外匯交易。然而其金融體系並未崩潰，銀行持續營運，數位支付迅速成為主流，房地產市場甚至出現價格上揚。此經驗說明：具備韌性的金融系統與有準備的民眾，足以在戰時維持基本經濟運作。
請繼續往下閱讀...
台灣的金融體質更為健全。我國擁有全球第四大外匯存底，銀行體系資本適足率維持高水準，央行獨立性享譽國際。然而一旦台海情勢升溫，網路攻擊、電力中斷等仍可能影響日常金融交易。國人應建立「金融民防」概念：
．適度持有實體現金：建議家庭準備足以支應半年基本生活開支的現金，並包含不同面額。
這些準備措施的目的並非製造恐慌，而是建立金融風險意識。正如家庭應備有急救箱、滅火器，金融準備同樣是現代公民應具備的基本素養。當我們做好個人準備，不僅能在不確定性中保持從容，更是對國家整體韌性的貢獻。每個家庭的金融安全，累積起來就是國家經濟穩定的基石。在和平時期做好準備，才能在危機來臨時保持冷靜與秩序。
（作者從事國外業務）免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接