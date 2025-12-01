自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從烏克蘭到台灣 「金融民防」家戶必備

2025/12/01 05:30

◎ 馨娜

賴清德總統日前明確指出，中國正以二〇二七年為目標進行軍事擴張準備。面對此趨勢，國人應思考：在可能的衝突情境下，個人與家庭的金融準備是否足夠？

烏俄戰爭提供了重要參考。二〇二二年戰事爆發後，烏克蘭政府立即實施嚴格資本管制，限制現金提領與外匯交易。然而其金融體系並未崩潰，銀行持續營運，數位支付迅速成為主流，房地產市場甚至出現價格上揚。此經驗說明：具備韌性的金融系統與有準備的民眾，足以在戰時維持基本經濟運作。

台灣的金融體質更為健全。我國擁有全球第四大外匯存底，銀行體系資本適足率維持高水準，央行獨立性享譽國際。然而一旦台海情勢升溫，網路攻擊、電力中斷等仍可能影響日常金融交易。國人應建立「金融民防」概念：

．適度持有實體現金：

建議家庭準備足以支應半年基本生活開支的現金，並包含不同面額。

．分散金融機構風險：

將存款適度分散於公股銀行、大型民營銀行等，確保若特定銀行提領受限時，仍保有其他可動用資金管道。

．熟悉多元支付工具：

平時即應設定好不同的行動支付工具，確保某一系統失靈時仍有替代方案可供應生活開支。

．保持冷靜與判斷力：

緊急時期最大風險往往來自民眾恐慌與錯誤資訊。應具備基本紙鈔辨識能力，要培養理性判斷，不輕信未經查證的訊息。

．黃金在戰時交易不便、真偽難辨：

大量持有外幣或境外資產，在資本管制時也可能面臨提領限制。最實際的準備仍是以台幣為主，確保資產流動性。

這些準備措施的目的並非製造恐慌，而是建立金融風險意識。正如家庭應備有急救箱、滅火器，金融準備同樣是現代公民應具備的基本素養。當我們做好個人準備，不僅能在不確定性中保持從容，更是對國家整體韌性的貢獻。每個家庭的金融安全，累積起來就是國家經濟穩定的基石。在和平時期做好準備，才能在危機來臨時保持冷靜與秩序。

（作者從事國外業務）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書