自由廣場》從烏克蘭到台灣 「金融民防」家戶必備

賴清德總統日前明確指出，中國正以二〇二七年為目標進行軍事擴張準備。面對此趨勢，國人應思考：在可能的衝突情境下，個人與家庭的金融準備是否足夠？

烏俄戰爭提供了重要參考。二〇二二年戰事爆發後，烏克蘭政府立即實施嚴格資本管制，限制現金提領與外匯交易。然而其金融體系並未崩潰，銀行持續營運，數位支付迅速成為主流，房地產市場甚至出現價格上揚。此經驗說明：具備韌性的金融系統與有準備的民眾，足以在戰時維持基本經濟運作。

台灣的金融體質更為健全。我國擁有全球第四大外匯存底，銀行體系資本適足率維持高水準，央行獨立性享譽國際。然而一旦台海情勢升溫，網路攻擊、電力中斷等仍可能影響日常金融交易。國人應建立「金融民防」概念：

．適度持有實體現金：建議家庭準備足以支應半年基本生活開支的現金，並包含不同面額。

．分散金融機構風險：

將存款適度分散於公股銀行、大型民營銀行等，確保若特定銀行提領受限時，仍保有其他可動用資金管道。

．熟悉多元支付工具：

平時即應設定好不同的行動支付工具，確保某一系統失靈時仍有替代方案可供應生活開支。

．保持冷靜與判斷力：

緊急時期最大風險往往來自民眾恐慌與錯誤資訊。應具備基本紙鈔辨識能力，要培養理性判斷，不輕信未經查證的訊息。

．黃金在戰時交易不便、真偽難辨：

大量持有外幣或境外資產，在資本管制時也可能面臨提領限制。最實際的準備仍是以台幣為主，確保資產流動性。

這些準備措施的目的並非製造恐慌，而是建立金融風險意識。正如家庭應備有急救箱、滅火器，金融準備同樣是現代公民應具備的基本素養。當我們做好個人準備，不僅能在不確定性中保持從容，更是對國家整體韌性的貢獻。每個家庭的金融安全，累積起來就是國家經濟穩定的基石。在和平時期做好準備，才能在危機來臨時保持冷靜與秩序。

（作者從事國外業務）

