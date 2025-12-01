自由電子報
自由廣場》石崇良點出核心 健保不該是「特權自助餐」！

2025/12/01 05:30

◎ 林柏寬

國民黨立法院黨團近期強力推動修法，欲將中國籍配偶取得身分證的年限由六年縮短為四年，並高舉「反歧視」、「人權」的大旗試圖佔據道德高地。然而，衛福部部長石崇良一句「中配父母可依親來台設籍享用健保，其他外配卻不行」的示警話語，拆穿了國王新衣。石部長揭露的這項「殘酷真相」，台灣人民真的知道嗎？

首先，在現行制度下，唯獨中配擁有一把開啟台灣健保大門的「特權鑰匙」。一旦中配取得身分證，其年滿七十歲的父母即可申請來台「定居」。一旦設籍滿六個月，這些長輩每月僅需繳交微薄保費，就能與台灣人一樣，享用洗腎、癌症治療等世界頂級的高額醫療資源。

反觀來自越南、印尼或菲律賓的新住民姊妹，無論她們如何努力融入台灣、對家庭貢獻多大，她遠在家鄉年邁生病的父母，永遠只能申請短期「探親」，簽證到期必須離境。若不幸在台生病，需全額自費就醫。在國民黨眼裡，東南亞新住民的親情比較廉價，而中國籍配偶的親情則享有尊爵不凡的「超國民待遇」。

縮短取得身分證的年限，絕非僅是時間長短的數學題，而是加速拓寬這條「特權通道」。將有更多高齡、高醫療需求的中國長輩更快速地「空降」台灣，分食原本就捉襟見肘的健保大餅。

其次，台灣健保是「社會保險」，不是無底洞的「慈善救濟」；它是台灣受薪階級每一塊錢、每一滴血汗累積起來的救命錢。試問，哪一個先進國家的社福制度，會允許移民將「整串家族」帶進來享用醫療資源？唯獨台灣，面對對岸無止盡的敵意時，還搶著當「醫療聖母」。這套荒謬的依親制度，允許一群大半輩子未曾在台灣繳過一毛稅金、未曾貢獻過一天勞動力的中國長輩，在人生醫療需求最高的晚年，直接進入我們的健保體系。這不是人權，這是對繳費者的「搶劫」，更是對台灣年輕世代未來的掏空。

最後，石崇良部長點出問題核心，捍衛台灣最基本的「資源分配正義」，「政治官」的辱罵張冠李戴。請問傳統的國民黨支持者們，你們真的支持這項修法嗎？你們願意看著自己的兒女、孫輩，在低薪高房價的壓力下辛苦工作、繳納健保費，結果這些救命錢不是用來照顧台灣的弱勢，而是供養那群從未對台灣這塊土地有過貢獻的中國長輩嗎？台灣的健保，是全民的資產，不是兩岸公關的「免費提款機」，更不該是特定族群的「特權自助餐」。

（作者為國中教師）

