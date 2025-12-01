社論》外敵可擋、內賊難防

賴清德總統提出8年為期的1.25兆元國防特別預算，宣告打造「台灣之盾」，展現自我防衛決心。國民黨主席鄭麗文則指控賴總統在「玩火」，讓台灣變成火藥庫、兵工廠。圖為鄭麗文30日出席「秋鬥宣言，反Lie求真」活動。（記者叢昌瑾攝）

在中國反制日本首相高市早苗的台灣有事論述，造成日中關係陷入緊繃對立之際，賴清德總統提出八年為期的一．二五兆元國防特別預算，宣告打造「台灣之盾」，展現自我防衛決心。此一國防特別預算案提出，立即遭到中共與藍營口徑一致的批判，國台辦叫囂「倚武謀獨」必將自取滅亡；國民黨主席鄭麗文則指控賴總統在「玩火」，讓台灣變成火藥庫、兵工廠。中共對台灣提高國防預算的批判固然嚴厲，卻無法阻止台灣強化自衛能力的決心；但藍營卻可藉由國會運作，在預算審查過程中予以刪減或凍結，實質上削弱台灣的安全防衛。所謂「外敵可擋、內賊難防」，深值國人警惕。

賴總統提出強化台灣防衛韌性的特別預算案，經費達一．二五兆元，金額相較過去確實龐大，但具有三大目標︰「打造台灣之盾」、「引進高科技與AI」、「厚植國防產業」。在武器上，強化七大項︰精準火砲、遠程飛彈、防空與反彈道系統、無人載具及反制系統、AI輔助指管系統，以及台美共同研發裝備。亦即，不僅向美國採購足以對抗中共武力冒進的先進武器，更重視扶植研發、生產無人機、無人艦等無人載具的國內產業，以打造不對稱戰力，建構包括半導體、ICT、AI緊密結合的產業生態系，並壯大精密機械及相關基礎產業。換言之，一方面讓台灣成為全球軍工產業重鎮，一方面強化台灣與美、日等盟友協同作戰機制，成為第一島鏈抗中的堅固堡壘。因而，此一國防特別預算案不只是捍衛台灣安全，守護國人的生命與財產安全，更預計可創造逾四千億元產值，帶來九萬個以上的工作機會。由此可見，我國防經費不再只是「消耗品」，而是可以扶植國內軍工產業，打造非紅供應鏈，像以色列一樣，國家雖小，但在強敵環伺下，建立強大的嚇阻能力，有效保護國家安全。尤有甚者，國防預算大幅增加，明年度預計將超過GDP三％，並在二〇三〇年前達到GDP五％，彌補過去將國防安全強烈依賴美國的缺口，讓台灣成為一個負責任的國際成員。

請繼續往下閱讀...

坦白說，美國長年扮演和平使者，對抗邪惡勢力對自由世界的威脅，卻形成一種畸形的依賴關係，一方面美國消耗太多國力於軍力發展，但是，從歐洲、中東、印太區域等受其安全防衛的國家國防經費明顯不足，均將美國的協防當作天經地義。反觀中、俄、北韓、伊朗等邪惡軸心卻大力擴張軍備，其中，中國近年經濟低迷，卻仍大舉發展國防武力，顯現不顧國計民生，仍要取代美國、稱霸印太的意圖。中國由於軍力迅速壯大，加上煽動民族主義，打著「中華民族偉大復興」旗號，頻頻向週邊國家挑釁，尤其以統一之名企圖對台灣行併吞之實，已是全球和平秩序的最大威脅。部分智庫甚至警示，若是中國武力犯台，恐將引爆第三次世界大戰。為了防堵中國的武力蠢動，美國明顯要將軍事部署的重心重返亞洲，卻受到俄烏戰爭的牽制。這是因為包括德法等重要歐洲國家的北約，因為長期國防預算不足，無法有力支持烏克蘭對抗俄羅斯，造成實際上的重擔仍是美國在承擔，若烏俄戰事不解，美國同時應付歐亞兩場戰爭，必將左支右絀，成為全球和平的隱憂。如此一來，台灣亦恐成為受害者，因而台灣不能再輕忽自我防衛的重要性，建立強大的國防，不但是保護自己，更是對全球和平的一種承擔。

以台灣的國力，國防預算達到GDP五％，並非太沈重、不合理的負擔，尤其，對台灣有併吞野心的中國，每年國防預算是台灣十倍以上，對抗這樣龐大的邪惡勢力，除了必須具有聖經上牧童大衛打敗巨人歌利亞的決心，更要有實際的付出與行動。令人憂心的是，能夠審查通過此一特別預算的立法院，過去一年多受控於藍白合的多數，作出諸多毀憲亂政的荒謬舉措，顯見台灣的政黨競爭，並非民主國家常態，藍白似乎認定與民進黨政府之間是「敵我矛盾」，而非「人民內部矛盾」，是以提高國防預算固然得到多數民意支持，但在紅統派掌控國民黨下，鄭麗文追求的是「國共和解」，但對民進黨則是以「收拾」的傲慢心態應對，似乎國共之間的血海深仇可以「相逢一笑泯恩仇」，但對民進黨政府則不打倒不會善罷干休。

可悲的是，國民黨在馬英九擔任總統時，眼中只剩「我是中國人」幻象，兩岸只有「統一」才是大事，對民主、自由、人權則棄之如敝屣。到了鄭麗文出任黨主席後，對「中國威脅」採取「國共和解」，則「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事」的逆向思維，將區域安全寄望於台灣向中國屈服。共產黨的老祖宗列寧宣稱︰「堡壘最容易從內部攻破。」而立法院就是中國最想攻克的堡壘，國防特別預算送到了藍白磨刀霍霍的立法院，國人必須嚴予關切、施加壓力，或許才能力挺國防特別預算案過關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法