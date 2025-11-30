自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》電影「大濛」提醒珍惜此刻

2025/11/30 05:30

◎ 李淑娟

或許不是每個人都想回望那個時代，但電影「大濛」用溫柔善良引路，領我們走回白恐統治下的台灣；其實不是金馬獎最佳劇情片殊榮，吸引我買票進電影院，而是那麼難堪的情境，為什麼有張力讓人一而再、再而三會心一笑、又不斷熱淚盈眶。

借錢、籌錢、賭錢、騙錢、偷錢…最後小女主角阿月認到哥哥屍體，靠的其實是善良，沒有真正的絕情，只有永遠的真情；電影「大濛」再現五〇年代，家庭、婚姻、市井、政治鎮壓與社會底層生活樣態，白色恐怖無所不在，人與人之間的友愛也無所不在。

當台北車站昔日樣貌呈現於銀幕，舊世代就被召回：好像已經遠飄，卻永烙心底的時空；還有等待炸油條片刻，嘉義小女孩納悶地問：「三東嗎？」炸油條老爹糾正：「山東！」，那是族群融合的起點。

借錢為領弟屍的尷尬夜晚，不知道付不付得出薪水的老闆，掏出口袋所有：一三八元，漂亮女歌手變身五〇年代唱跳迷人的阿霞，體貼地只拿一百元，卅八元留給老闆，作為觀眾，為慌亂無措中，仍不忘體貼的美好，深深震撼；劇情展現以為無情卻有情，就是我們今天不必快轉時間，可以一起自在呼吸，仰望陽光的起點。

你覺得現在的台灣，也處在「大濛」裡嗎？

你有沒有珍惜：彼此可以暢所欲為，爭取未來的現在？

（作者為文字工作者）

