自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚給現代秦檜上南宋史

2025/11/30 05:30

中共謀我日亟，機艦天天對台耀武揚威，台灣人卻變得習慣而麻木，反倒是國際社會憂心忡忡，美國、日本、歐盟多國、澳洲、印度…許多國家通過立法或政策，表達對台海和平穩定的關切，強調支持台灣的民主和安全。

日前賴清德總統也宣布加強國防預算，強化維護民主台灣的防衛力量，獨獨國內的藍白陣營唱反調，狂酸賴清德「挑釁」、「破壞和平」！

這群過去發誓要「消滅共匪」的集團，現在對於我們自我防衛卻極力阻擾。他們常誣衊我們反對讀中國史，現在就讓我來替他們上一段中國南宋史：

話說距今約九百年前，在宋帝國北境屢次進犯的金帝國再度南攻，終於在一一二七年進入宋的首都汴京，將徽宗、欽宗父子檔皇帝俘虜去北方，此即岳飛在〈滿江紅〉中所說的「靖康恥」。徽宗的第九個兒子趙構（即宋高宗）到應天府（河南商邱）登基當皇帝，開啟「南宋」之局。

趙構的南宋和以前北宋一樣，對北邊金帝國的女真民族甘心妥協求降。啟用曾經在金帝國當過俘虜卻受到禮遇的秦檜當宰相，改採「講和」政策，實際是稱臣納貢。秦檜是宋高宗「議和」政策的主要執行者，從另一面看，卻也可說是金帝國的代理人。為了討好敵人，也為了迎合上意（趙構當然不希望父兄回朝，才能繼續當皇帝），就必須除去真正抗金的愛國者岳飛等人。「議和」的障礙翦除了，秦檜成為向金求和乞降的頭號代理人。一一四二年，秦檜代表高宗接受「和議」，趙構向金皇帝稱臣，接受金帝國冊封；宋每年向金國朝貢銀兩、絹匹。

「和議」已成，宋高宗趙構開始宣傳「和議」的成功，還下詔說，以後官方文書「務存兩國大體，不得輒加詆斥」，更好笑的是，連種在北邊疆界的柳樹，都下令砍除，因為怕被金國誤會種植柳樹是在防堵金的兵馬南下，用現在藍營的話，就是不要「挑釁」。

岳飛在未被處死之前曾上書對於「議和」表示異議，痛陳「金人不可信，和好不可恃」。果然議和不到兩年，金國就單方毀約。金兀术統帥四路兵馬，再度進犯南宋。南宋朝廷不得不打，可是在「打」中還在求和。

歷史課上到這裡，我們有沒有發現當今反對我們國防預算，一心迎合中共的國民黨，簡直是趙構、秦檜集團的現代版？

趙構、秦檜集團在岳飛等人抗金勝利的大好情勢下，竟然壓制抗金民氣，而去臣服在金國女真貴族的腳下；國民黨集團在台灣主體意識高張、國際社會警告中共勿輕舉妄動的情況下，他們卻與北京當局同聲息，這種行徑，真是古今如出一轍。

近九百年前的南宋史如果太遠，看看幾十年前國民黨黨徒發誓要「勵行蔣公遺志」的歷史，你們蔣公昭示你們：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」、「我不懼敵，敵必懼我！」、「只要我們莊敬自強，處變不驚，慎謀能斷，也就沒有衝不破的難關，也就沒有打不敗的敵人！」

國民黨背叛他們蔣公，要宋史翻版，想送死嗎？

（作者李筱峰為台北教育大學名譽教授）

