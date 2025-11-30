自由電子報
自由廣場》羅唯仁案省思 論「國家關鍵技術」的跨國治理

2025/11/30 05:30

◎ 慎之

近日，台積電資深副總羅唯仁涉竊先進製程技術機密資料，在退休後立即轉戰英特爾，由於時機敏感，正值台美關稅談判尾聲，美國政府近期已成為英特爾大股東，此案爭議不僅牽動台美半導體合作，更凸顯國安法納入「國家關鍵技術」後所面臨的跨國治理挑戰。台灣如何兼顧產業安全、國際合作與國家利益，成為本案背後更深層的課題。

今年七月，台積電也曾爆發工程師跳槽日商並疑洩二奈米技術，當時涉案者人在台灣、且日方果斷懲處，風波較快落幕。然而，這次退休高階主管赴英特爾，事件不僅涉及台美高度敏感的產業競爭，更被輿論比擬為「半導體版張憲義事件」，儘管實際技術損失尚難評估，但象徵意義重大。

國安法過去主要針對中國構築技術外流防線，未料今年兩度重大偵辦對象轉為日本與美國。這顯示現行立法，在面對盟友轉為競爭者時，缺乏完善因應機制。日美既是台灣半導體設備原料、訂單的主要來源，也是產業合作夥伴，但隨著美日自身產業升級壓力增加，也成為台灣關鍵技術流失的潛在風險來源。尤其當涉案者具有美、日國籍並在海外就業時，將面臨引渡、訴訟與資產查扣等實務困境，政府過去倚賴的國內處罰、公司內控，顯然難以完全因應。

以張憲義事件為例，當事人出境後卅餘年未歸，軍法審判形同空轉。此次台積電主管若不返台應訊，法律追訴也僅能及於其在台資產。若英特爾選擇抗爭，甚至施壓台積電撤回告訴，恐連帶衝擊對北美七成訂單。更深層的憂慮是，台積電技術人員龐大，涉及機密者難全面控管，政府僅能仰賴公司自行管理與內部稽核，難以防範跨國流動下的洩密風險。

政府應儘速與美日等主要半導體合作國協商，建立技術保密、轉職管控與司法協作的明確機制，強化本國關鍵技術保護的立法，並對具雙重國籍或長期派駐海外人員，設立更嚴格的通報及監控規範。同時，必須整合經濟、外交與國安單位，將產業安全納入國家戰略，主動預警、強化與美日的溝通，建立三方的技術與保密共識。以此鞏固台灣在全球半導體產業鏈的核心地位，並避免中國趁機挑撥、破壞台日美合作，維護國家利益與產業安全。

（作者為國會助理）

