自由廣場》偷渡「投降論」 談國民黨醜化防衛的心態

2025/11/30 05:30

◎ 衛重華

美國明確警告中共可能於二〇二七具備全面攻台能力，在此背景下，政府推動全民防衛手冊、提升國防預算等，正是面對威脅加劇時維持社會韌性的必要準備。就在國家全力鞏固防衛意志時，國民黨卻上演丟人現眼的「投降論」鬧劇。前發言人李明璇宣稱「不投降不是負責任政府該做的」，黨主席鄭麗文把嚴肅的「國防準備」說成玩火。上下一脈，軟弱相承，暴露出無知及意識形態的徹底崩壞。

任何有基本國際常識的人皆知：面對侵略者，防衛、韌性、備戰，是避免戰爭的最後防線。在這個節骨眼，國民黨卻企圖把「防衛」轉譯成「挑釁」，把「不投降」抹黑成「不負責」。彷彿只要台灣多買一枚飛彈、訓練一個民防小隊，中共就會因此「被惹怒」；反之，只要香港式跪下，中共就會給幾年恩典。這種心態不是和平，而是自奴。

自由時報評論點破了真相：這其實就是鄭麗文的真心話。他們炒作人民恐懼，把中共的威脅合理化，把台灣的防衛醜化，甚至把「抵抗」醜化成「玩火」。這並不是政見之爭，而是價值之爭。他們要台灣相信：抵抗會死，投降可活。然而國際現實早已證明，侵略者不會因為你跪得低而手下留情；香港就是最殘酷的答案。

我們必須把話說清楚：投降不是選項，因為投降並不會換來生命，只會交換奴役。國民黨如今的言行，根本不是一個負責任政黨的姿態，更像替中共鋪路的宣傳機器。當整個自由世界都在強化台灣防衛、伸出外交與軍事支持之手時，偏偏國內有人急著替北京緩頰，把台灣推向更危險的位置。

面對藍營作法，社會不能再沉默，因為被偷走的不是政策討論，而是生存意志。一個民主國家，如果連「不投降」都要討論，那麼真正的國難，已經在心裡發生。

自由的台灣必須堅定回答：我們追求和平，但不是跪著的和平；我們拒絕戰爭，但絕不以投降換取奴役。國民黨若執意沿著投降主義往北京靠攏，那麼他們真正該改名的，不是中國國民黨，而是「投降黨」。

（作者為軍人）

