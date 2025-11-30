自由電子報
自由廣場》守住自由民主 打造主權在民的「台灣之盾」！

2025/11/30 05:30

◎ 陳清雲

習近平打電話給川普，又老調重彈「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分」。但不論北京說幾次，事實只有一個：中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣是主權獨立國家，從來不是北京可以任意處分的領土。

二戰後的開羅宣言、波茨坦公告，到真正具有國際法效力的舊金山和約，都沒有把台灣交給中共。現在北京硬要把歷史拗成「台灣早就回歸」，只是想替未來對台動武、封鎖，預先包裝一層假的「合法外衣」，國際社會不能被這種話術帶著走。

反過來看，日相高市早苗說「台灣有事就是日本存亡危機」，日本內閣、常駐聯合國代表接連補強論述，新加坡總理也公開肯定日本在區域安全的角色，這說明：民主國家越來越清楚，守住台灣，就是守住整個印太秩序。台灣要善用這股趨勢，積極做國會外交、城市外交，不再只是被討論的對象，而要成為主動出聲的行動者。

但國際再怎麼聲援，最關鍵的還是我們自己。強化國防不是為了打仗，而是「備戰不求戰」。從無人機防禦、遠距打擊，到打造「台灣之盾」，都需要穩定的國防預算與長期規畫，更需要社會對國軍的信任與支持。沒有足夠的軍事嚇阻，再漂亮的外交辭令，最後都撐不住。

經濟安全也是國安核心，護國神山要根留台灣，不只靠國外訂單，更要靠自己打造友善的人才與投資環境，讓關鍵製造、研發和決策中心都能留在本土。不要等到產業外移，才發現手上的王牌被打光了。

面對中共跨國通緝台灣立委、試圖收縮言論空間，台灣更要撐住言論自由。被點名的立委固然有勇氣走向國際發聲，但所有民選代表都該記得：手上拿的是人民的授權。走出去替台灣發聲固然重要，走回國會更要苦民所苦，把每一部與民生、國安相關的法律修到人民有感，才對得起選票。

朝野可以在路線上競爭，但在主權、民主、人權和安全上，應站在同一邊。不要有人配合北京唱和，把國會變成替「台灣回歸說」鋪路的工具。台灣好不容易走到今天的自由民主，不能因為一時政爭就走回頭路。

川習怎麼講話，我們無法決定；但台灣要走什麼路，只能由二三〇〇萬人民自己決定。說清楚「互不隸屬」、守住自由民主制度、讓國家強壯起來，才是我們對北京錯誤敘事、對任何外來壓力最清楚、也最堅定的回答─只要台灣人不放棄自由，就沒有人能替我們做決定。

（作者為前立法院法制局局長）

