自由共和國》陳啟耕／H-1B改革下的新契機：台灣留學生受惠「反而是優勢」

2025/11/30 05:30

美國總統川普簽署行政命令，每位外籍員工的 H-1B 簽證總成本將可能達到十萬美元。（美聯社檔案照）美國總統川普簽署行政命令，每位外籍員工的 H-1B 簽證總成本將可能達到十萬美元。（美聯社檔案照）

陳啟耕／美國移民律師

過去幾十年，H-1B工作簽證一直是全球專業人才進入美國的黃金門票。它象徵的不只是合法工作的資格，更是「夢想進場」的入場券。然而，隨著美國總統川普簽署行政命令，每位外籍員工的 H-1B 簽證總成本將可能達到十萬美元，這張門票頓時成為一張「豪華入場券」。不過這是針對境外首次申請的求職者，少了境外抽籤來分食機會，台灣留學生反而受惠。

根據美國公民及移民局（USCIS）十月廿日最新公告，目前在美國境內申請 H-1B續簽、延長或轉雇主的申請人，均可豁免新費用；凡於二〇二五年九月廿一日之前提交新申請者，同樣免繳十萬美元。更關鍵的是，公告首次明確指出：目前以F-1學生簽證 身分轉換為H-1B的申請人，也適用此豁免規定。這意味著對境內的留學生群體來說，暫時可免於費用暴增的衝擊，仍能依現有規則完成轉換。雖然這項臨時豁免讓一部分的人鬆了一口氣，但長期而言，美國確實正在重塑 H-1B制度。費用的調整只是表象，背後的核心邏輯是「價值的篩選」。

美國政府希望藉由經濟門檻與薪資加權抽籤制度，篩選出能為美國創造出高價值的人才。DHS（國土安全部）也已提出改革方案：未來H-1B中籤機率將與薪資等級掛鉤，薪資越高、中籤率越高。這代表，美國要的不再是廉價勞力，而是具備產業影響力的高階專業人才。這次政策變革也意外為在美國的國際學生與社會新鮮人創造了新的優勢。

根據美國移民局最新公告，對於已在境內申請 H-1B 的申請人，包括 OPT 與 STEM OPT 畢業生，將可豁免新增加的十萬美元高額費用。這項政策意味著，實際在美受教育、熟悉美國文化與職場環境的國際學生，未來更可能長期留美貢獻。此外，已持其他工作簽證、續簽或延長者的雇主，同樣可免繳新費用，降低用人成本。對雇主而言，這不只是政策利多，更是人才策略的轉折點。過去許多境外申請案件會因高額費用而放棄，如今境內申請者的中籤機率相對提升，企業更願意聘用已 在美受教育、能無縫銜接工作的員工。這不僅讓受雇率提高，也讓企業更願意投資重點栽培的國際學生求職者，甚至願意在未來協助申請綠卡以留住人才。

同時，這場變革也推動了企業與人才尋找新的合法替代途徑。例如，透過 L-1 跨國經理簽證派員赴美後轉綠卡，或申請 O-1 傑出人才簽證、EB-1A 愛因斯坦綠卡，以及近年快速成長的 EB-2 NIW（國家利益豁免）綠卡，以專業實力取代抽籤運氣。這些途徑的共通點在於，它們依靠的是「可被法律認可的證據」而非機率。能否清楚 呈現自身的專業影響力、研究成果、媒體報導與評審經驗，將成為申請成功與否的關鍵。

我從近期多場針對台灣留學生的就業博覽會觀察，許多已在美國設立子公司或進行投資的台商企業，都展現出強烈的招募意願。即使員工沒抽中 H-1B，也能透過台灣的「隱形武器」——E-2 簽證，為台灣留學生快速申辦員工身分，無需抽籤、成本更低、彈性更高。這項被稱為「小綠卡」的制度，讓企業能在數週至數月內補足人力，同時確保營運不中斷。面對政策逐漸收緊的趨勢，台商應及早規劃人力，穩健布局、提前應變，才能讓企業與人才在變動的國際環境中持續前行。

值得注意的是，美國採「出生地配額制」，印度與中國申請人因數量龐大而須 等待多年； 相對地，台灣名額獨立、排期幾乎維持「Current」，只要文件齊全即可 立即審理。這讓台灣專業人才在O-1與EB-1A路線上的時間成本大幅縮短。

站在律師角度，我不認為這是一場「風暴」，而是一場「篩選」。H-1B從來不是結束，而是分水嶺——能留下來的人，不再是最幸運，而是最有準備的人。美國沒有變難，只是變得更真。它不再歡迎投機者，而是在尋找能為它創造價值的夥伴。

