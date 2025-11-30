自由共和國》劉佩真／三方結盟改寫AI生態版圖 超級聯盟背後的循環投資

輝達透過此次結盟，將全面鞏固其在AI晶片與硬體生態系統的主導地位。 （美聯社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

近期NVIDIA、Microsoft與Anthropic三方締結的戰略夥伴關係，不僅是AI產業生態中一樁引人注目的冰釋前嫌案例，更預示著AI競賽更昇華進入到超級聯盟的新階段，深刻改寫現有的AI供應鏈版圖，但又再度引發市場對循環投資與泡沫化的深切疑慮。

這場交易的核心，是資源與市場的跨界交換，也代表著AI生態版圖的重整與新競合關係，意即NVIDIA、Microsoft承諾向Anthropic投入最高達一五〇億美元的資金，而Anthropic則以採購NVIDIA先進晶片（如Grace Blackwell系統）和巨額的微軟Azure雲端運算資源作為回報，這種高度互相依賴的技術與資金網路，讓三方成為彼此的客戶與供應商，但有各有其欲謀取的利益，例如NVIDIA的生態系鞏固、Anthropic的多雲突圍、Microsoft的多元化與雙模型策略。

首先，以NVIDIA來說，透過對於Anthropic的戰略投資，加上先前與OpenAI的融資協議，NVIDIA成功將主要的AI模型公司鎖定在自家硬體平台上，這全面鞏固其在AI晶片與硬體生態系統的主導地位，確保未來數年的GPU需求和市場版圖。其次，對於Anthropic而言，結盟意味著它不再將算力押注於單一供應鏈，確保能獲取更多先進算力資源，並加速其基礎設施擴展，甚至此舉使其旗下Claude成為唯一可在全球三大主要雲端平台（Azure、AWS、Google Cloud）上部署的大型語言模型（LLM），確立市場的關鍵競爭地位。再者，Microsoft雖然是OpenAI的最大股東，但仍透過對Anthropic的投資，在Azure平台形成ChatGPT與Claude雙模型競爭的局面，這不僅能吸引更多Azure AI客戶，擴大其AI版圖，也有助於降低對單一新創公司的依賴與議價風險。

而這類新的結盟趨勢，將AI模型公司的發展推向多雲合作模式，同時也讓雲端供應商以多模型策略來分散風險；然而此部分對於既有的AI供應鏈也帶來重大影響，包括Microsoft對OpenAI的議價能力將提高、Anthropic將核心訓練算力由AWS與Google Cloud轉移，無疑削弱兩者在AI雲端的獨佔性與話語權；甚至最終AI模型市場將逐漸形成OpenAI、Google Gemini和Anthropic Claude三強鼎立的局面。

值得一提的是，儘管三方結盟在技術與市場上具有戰略意義，但其背後所反映的循環投資現象，卻又再度引發市場對AI產業泡沫化的擔憂，畢竟晶片與雲端供應商（NVIDIA、Microsoft）投入鉅額資金給AI模型新創（Anthropic、OpenAI），後者再將這些資金轉頭用於採購前者的晶片與雲端服務，這種資金在供應鏈閉環內的高速流動，雖然表面上推動AI新創的基礎設施擴張，並帶來了供應商可觀的收入增長，但也使產業的財務關係日益複雜。

上述情況使得市場憂慮這些AI新創公司為了進行鉅額採購，必須仰賴這些融資與舉債，而非實際的營業現金流；未來當供應商的投資與AI新創的採購承諾金額都極為龐大，若AI新創的實際商業獲利能力無法跟上其極高的估值和巨額的資本支出，一旦市場熱潮降溫或資金鏈出現緊縮，便可能導致資產價格與實質價值嚴重脫節，催生市場泡沫，反映AI產業的增長數字帶有永動機的性質，將會加劇市場的系統性風險。

總體而言，NVIDIA、Microsoft、Anthropic的結盟是AI產業加速發展、資源重新分配的必然產物，代表著技術與資本的深度整合，不過隨之而來的循環投資式，要求投資人必須更加審慎地檢視AI新創的變現能力與長期獲利基礎，以區分真正的技術革命與潛在的過度投機。

惟目前台積電對於AI泡沫化議題的看法仍有著客觀的評論，先前台積電董事長魏哲家明確指出，當前AI需求的增長是真實且結構性的力量，而非短期泡沫，這一判斷基於台積電在產業鏈的核心地位，以及來自終端算力建置者對每座GW級AI資料中心高達五百億美元的長期、大規模投資估算，甚至大型語言模型處理詞元數量每三個月倍增的爆炸性運算需求，更是強烈佐證了對先進半導體需求的龐大與真實性，故短期內AI泡沫化暫時尚能與創新的力量形成制衡，而風險性的控管則至為關鍵。

