自由廣場》香港大火的提醒：打造更安全的台北

◎ 李立聖

香港大埔宏福苑大火燒穿高樓、奪走性命，肇因外牆施工包覆易燃材料、建物老舊、監管不足，加上側風把火勢往側面及上方推送，致迅速跨棟延燒。對高樓密集的台北而言，這是必須正視的警訊。

首先是外牆施工的防火空缺。宏福苑整修時以綠網、泡棉與竹棚將大樓包起來，一旦起火，火勢順著外牆往上竄，再被風一推，就超出消防雲梯能控制的範圍。台灣對施工鷹架與防墜網有強度標準，但並未明定外牆綠網、帆布必須具備防火或阻燃等級，實務上多是便宜易燃材質。台北有許多摩天與十層樓以上舊大樓，更應率先制定較中央嚴格的地方規範，要求外牆工程採用阻燃材料、設置防火斷帶，並把常態風向與強風情境納入審查與演練。

請繼續往下閱讀...

第二是老舊建物消防設備落後。宏福苑興建於八〇年代，缺乏自動灑水與偵煙系統，台北同樣有大量三、四十年以上公寓大樓，卻因經費與共識問題，汰舊換新一拖再拖。市府應鎖定風險較高社區，提供灑水、偵煙與排煙設備補助，並公開建物消防評級，讓市民看得到風險，也看得到改善進度。

避難中的不平等也必須重視。最無力逃生的是長輩與身心障礙者。這次火災，許多高齡與行動不便住戶不及撤離；類似情況一旦發生在台北的老公寓，長輩、輪椅使用者、聽障者都會是最脆弱的一群。台北應制度化高齡與身障避難支持，掌握高風險住戶，結合里辦與管委會建立鄰里互助，在高齡密集又施工的社區實施消防演練，並讓避難廣播與指示提供清楚文字與畫面，讓聽障者也能即時掌握狀況。

香港的火還在居民心中燒著，對台北而言，更重要的是把教訓化為行動。我們應盤點老舊社區、外牆工程與弱勢居民的避難機制，並在都市設計與防災策略中納入風向與極端氣候的影響，就有機會在危機發生前減少傷害，讓城市對長輩與身心障礙者都更安全、更安心。

（作者是聽覺障礙者、台北市身心障礙權益委員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法