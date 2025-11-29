自由電子報
自由廣場》「直美醫師」是制度漏洞／醫美修法勢在必行

2025/11/29 05:30

◎ 黃淑英

台灣醫美市場近年蓬勃發展，但在華麗包裝與商業話術的背後，卻潛藏著大眾極少知悉的核心風險：未經臨床訓練、未具備急救能力的「直美醫師」大量投入醫美行業。這並不是正常的醫療人力流動，而是台灣醫師培育制度在醫學教育改革後產生的重大漏洞，若不及時修法補正，將繼續危及使用者安全、侵蝕醫療專業，造成社會付出代價。

台灣醫學教育制度於一〇二年自七年制改為六年制，原有的「第七年臨床實習」則改由畢業後兩年的PGY(畢業後綜合臨床醫學訓練)制度替代。但因當時法規未明確要求未完成PGY訓練的醫師不得執行醫療行為，導致只要取得醫師執照即可直接受聘於醫療院所。一〇八年第一批六年制畢業生，就有從未接受PGY臨床訓練的醫師直接投入醫美領域，出現許多所謂的「直美醫師」 —— 直奔醫美。

直美醫師的問題在於他們直到畢業都不曾真正站在臨床第一線，他們未在急診間辨識危險徵象、沒有處理出血與感染、沒有面對麻醉風險及應對突發狀況等的訓練與力行；也未曾在婦兒科、外科或內科，建立跨專科的臨床基本能力。他們對醫療運作的複雜性缺乏實際經驗，卻被允許執行注射、抽脂、光電治療等具侵入性、可能導致休克或重傷的醫療行為，使醫療安全及品質陷於極大風險。

附帶影響則是他們被醫美院所的高薪吸引，導致原本就極度缺乏人力的婦產科、兒科、內科與偏鄉醫療更加萎縮，形成不正常的人力虹吸現象，侵蝕整體醫療生態。

直美現象是制度未完善所造成的醫療體系異態，在此背景下，政府正提修《特管法》(特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法)，要求醫美醫師須如其他的專科醫師同樣完成PGY，其本質並非懲罰，而是補正醫學教育改革留下的漏洞。

醫美是醫療行為，醫師「能做」與「能負責」之間的差距就在PGY所建立的臨床能力。唯有確保進入醫美的每位醫師都具備完整臨床訓練，台灣醫美產業才能回歸醫療本質，而非持續滑向商業化與高風險並行的失控狀態。我們支持修《特管法》補正制度漏洞，相信這是保護使用者、維護醫療專業及恢復制度正義的必要一步。

（作者是台灣女人連線 常務理事）

