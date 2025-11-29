自由廣場》回覆吳怡農的誤解：大罷免沒有輸

◎ 黃秀錦

許多沒有參與大罷免的人，在七二六結果出爐之後，精神來了開始找戰犯，而且是綠營內部的人士，他們落井下石，對疲累不堪的自己人下重手，「還要寵沈伯洋多久？」「大罷免是大錯特錯！」，太多的不該這個、不該那個，但是，大罷免真的失敗了嗎？

不如讓數據說真話，中央研究院林宗弘帶領的研究團隊包含李俊穎、江書葳等三位學者《從大罷免到核三公投：民意動向的初步觀察》報告，他們清楚地提出結構性的問題，所有選區內的不同意票五十七．二%雖多於同意票的四十二．三%，但這些選區二〇二四年賴清德的得票率僅三十六%，相較之下，大罷免衝出了四十二．三%，是令人驚豔的，所以林宗弘指出「大罷免並沒有輸」。

請繼續往下閱讀...

這多出基本盤的票，就是來自中間選民！來自偏藍而反共的中華民國派！還記得國旗和鯨魚獨立旗在凱道的天空一同飄揚嗎？大罷免確實衝出台派的同溫層！林宗弘報告中也指出「主打國防與兩岸並沒有錯，罷團事實上鬆動了一些傳統藍營選票（一些部落與眷村）…」。

且罷免的公民團體並無候選人，無法連結組織動員時，民進黨的基本盤只催出六、七成投票。這更證明罷團是擴張的，是成功的，只是還未能翻轉藍大於綠的不利結構。

反觀國民黨立委卻面臨政治生命存亡之戰，所有恩庇網絡（派系力量）動起來，關起門來綁票，使花蓮、台東和南投有十一個村里的同意罷免票誇張到是零票。

大罷免失利的原因有很多，包括罷免方沒有候選人帶頭衝，行政院對普發一萬現金態度模糊，台南水災的外溢影響…，這些難道是罷團所能處理？

當台灣的立法院被藍綠立委脅持，從國會擴權、癱瘓憲法法庭、亂刪預算、凍結國防，到限縮罷免、封殺國安法、中國國台辦介入攻擊罷團人士，如今批評大罷免的政治人物，請問當時你在哪裡？你對國家興亡可以無動於衷袖手旁觀嗎？大罷免過去了，立法院依舊親中亂政，若不推動大罷免，你們的解決方案在哪裡？是讓國會表決繼續節節敗退，然後就能溫文儒雅的把蔣萬安的選票拉過來嗎？

當鄭麗君在美國談判關稅而壓力山大時，當沈伯洋無懼中國列入全球抓捕黑名單而現身德國國會、現身荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，全力拚外交時，吳怡農還在拚民調，然後為自己的選舉失利找理由。一個否定公民團體挺台灣、疼惜國家的努力，否定四十二%選票成果的人，還要參選嗎？還能贏得選戰嗎？

（作者是政治工作者）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法