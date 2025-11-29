自由廣場》 是人在定義物，而非物在定義人！

◎ 姚孟昌

「我們說中文、寫中文字、吃中國菜、拜中國神，所以我認為，說『我們是中國人』是很自然的事。」鄭麗文接受《日經》專訪時這麼說。

鄭麗文的說法反映台灣有些人的觀點，這些人以為這種說法足可駁斥那些爭取台灣主權獨立卻還在講華語、吃中國菜、拜媽祖關公的人，他們以為這說法可以印證台獨人士的數典忘祖。可這種說法非但不合事理邏輯且很威權，既不尊重個體自主，也完全不符當代民主、自由的人權思潮。

請繼續往下閱讀...

台灣的學生上憲法課時，老師總會提醒他們「人性尊嚴至上」是憲法存立的基礎原則。簡單來說，就是人本身即為目的而非其他目標的手段；尊重與確保人的主體性是國家首要責任。據此再衍生諸如人的基本權利、自主與獨立性不得侵犯、剝奪，也不容自我拋棄、否認等法理。這些法理優先於任何政治主張與法律。

是以，人才有權定義物，而非物能夠定義人。

一個人吃中國菜、用中文字、過中國節日、拜關公媽祖，是他的個人選擇。這跟人選擇講英文、吃義大利披薩、喝日本清酒、過西洋聖誕節一樣，不能就此而定義他是英國人、義大利人、日本人或西方人。人要不要當中國人是他的選擇，跟這他吃什麼、拜什麼、講什麼無關。再者，連父母都不能定義他們的小孩，鄭麗文憑什麼定義別人是中國人？

以上道理非常淺顯，為何還有人不明白？怕是有人不願尊重台灣人有人性尊嚴暨獨立主體性的事實，甚至還要混亂台灣人民的認知，想藉此進一步壓制台灣人已擁有的自由民主權利。

人民若想要破除類似話術，就應該大聲告訴自己與他人：「我是個自由且有人性尊嚴的人，任何人都不能隨便定義我是誰，也不能奪去我所擁有人權與民主。」

（作者是大學教師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法