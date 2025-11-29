自由電子報
自由廣場》2030不是將來 而是我們正在動工的台灣

2025/11/29 05:30

◎ 張厚光

當政府宣布八年投入一．二五兆元打造「台灣之盾」，社會的第一個反應大多是驚訝：這麼大一筆錢，是買武器，還是未來？答案很清楚 —— 這是一張「提前預付的生存訂單」，不只買防禦，也買台灣接下來十年的產業路徑、科技實力與國家韌性。

因為真正的問題不是「台灣要不要準備」，而是「世界已經變成什麼樣子」。當中國以二〇二七為節點快速擴軍、美國以國會法案強化印太部署、半導體與AI成為新戰略物資，台灣的地緣位置已不再允許「只做生意、不談安全」。我們必須同時是科技島、民主島，也是安全島。

而所謂「台灣之盾」，則是打造一個「更難被攻擊、也更值得被守護的台灣」。包括無人機自主製造、AI作戰決策、衛星通訊、能源韌性、反飛彈網路，到整個國防產業鏈的升級，都在回答同一問題：台灣如何用聰明，而非用重量，獲取和平。

最近有不少人問「二〇三〇，會不會開戰？」要回答「會不會開戰」，不如先回答中國「能不能」、「敢不敢」。

一、中國能不能？ —— 能力正在進步，但代價也在上升

中國過去十年軍事能力提升極快，海空軍數量、飛彈投射能力、電子作戰能力都明顯強化。但同時，台灣、美、日、澳洲乃至歐洲，已逐漸形成「印太安全網」，而台灣在無人機、分散式作戰、韌性基礎建設的佈局，也大大提高了對手發動戰爭的成本。中國的能力在前進，但台灣的防禦方式已經轉為「換賽道式升級」。

二、中國敢不敢？ —— 政治風險在升高，代價不是一個人能決定

外界常以為戰爭是某領導人「一句話決定」，但現代戰爭不是一個命令，而是一串代價 —— 經濟崩盤、外資撤離、能源封鎖、內部不穩、國際制裁。中國GDP成長下行、青年失業率偏高、外資持續撤出，這些因素都會影響其「敢不敢」冒險。武力犯台已非「選項」，而是「崩盤風險」。因此「敢不敢」這件事，在二〇二〇之後更不確定，也更不容易。

三、最重要的一點：台灣不是被動者，而是風險的塑造者

戰爭風險不是由對手單方面決定，而是 雙方能力差距、國際介入程度、台灣自身韌性 三者共同打造的。台灣能否被攻下，不只是軍事問題，也是：能源是否穩定？網路是否能撐住？社會是否會被假訊息擊垮？產業是否足以支持長期防衛？國際是否願意為台灣付出代價？

這些，全部都寫在「台灣之盾」的八年計畫裡。換句話說，二〇三〇的戰爭風險，不是等出來的，而是做出來的。真正的 二〇三〇：讓中國「打不贏」、世界「不願放棄」、台灣「能夠承受」。

一個誠實的回答是，二〇三〇的武力風險確實存在，且可能比過去更複雜：不是全面入侵，而是灰色地帶衝突、封鎖、網攻、斬首行動、精準威懾。

這正是台灣之盾要解的題：用無人機與分散式火力，降低第一波攻擊的效果。用衛星備援通訊，讓台灣不再被「網路一斷就癱」。用能源韌性與儲能系統，避免封鎖就停電。用科技產業的全球角色，讓世界「不能沒有台灣」。用民主韌性與資訊透明，抵抗假訊息戰。這些不是口號，是二〇三〇前必須完成的國家工程。

二〇三〇的台灣，不是拿來害怕的，是拿來建造的。我們面對的不是「會不會戰爭」的恐懼，而是「能不能讓對手不敢打，也不會打贏」的責任。

二〇三〇不會從天上掉下來，也不會由別人替我們決定。它就在我們現在每一項政策、每一座工廠、每一筆預算、每一次投票裡。

二〇三〇，不是將來，而是我們正在動工的台灣。而台灣，正在讓自己變得更難被攻擊，也更值得被守護。

（作者任職於漢翔航空）

