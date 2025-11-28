自由電子報
自由廣場》將「戰時」視為「風險增加的平時」吧

2025/11/28 05:30

◎ 張經偉

不分藍綠白，國人普遍喜好日本旅遊。走在東京的橋上，您可知：這些橋樑有其「防災」背景？

自古至今，東京受過最慘的三次祝融，分別是江戶時代的明曆大火、大正年間的關東大地震、二戰期間的東京大空襲。三災發生時的政府體制皆不同（江戶幕府、大正民主、軍國主義），「敵人」也不同（兩場是承平時期的天災、一場為美軍），而從防災反思，三者相互傳承。

如今東京大多數的橋墩，都建築於明曆大火之後。否則此前，江戶為水都，幕府不願有太多座進出的橋樑，以固城池的易守難攻（比起火災，德川家顯然更擔憂重返戰國）。明曆祝融，水都江戶一鼎沸騰，無橋可逃的眾多居民遭烹死於其中，事後幕府才增建橋樑 — 假如讀者對「大火時，跳入水中仍會死」感到意外，毋須慚愧，這只表示今之台灣「防災觀念仍甚待推廣」是個事實。

意外走火、天乾物燥、歹徒縱火、地震共伴、敵機轟炸…，不論造成火災的原因是什麼，同一座橋墩都可供逃生。至於是誰執政，那就更不重要了，明治新軍擊敗江戶幕府軍，難道就要拆光東京的橋？同理，諸君何不將「防災手冊」也視為一座橋，管那手冊誰發行的？

「災害」從來就不只在戰時，也在平時。如同蘇東坡《教戰守冊》所言：「夫當今生民之患，果安在哉？在於知安而不知危，能逸而不能勞。此其患不見於今，而將見於他日。」居安思危，本屬該當，我們應將「戰時」視為「風險增加的平時」，如此，色彩黨派就不再重要，只須直面如何降低風險、如何生存的真議題！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師、民防活動參與者）

