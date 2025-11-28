自由廣場》民主國家的積極民防／台灣有備無患 戳破北京3幻術

◎ 再米

新版「台灣全民安全指引」手冊普發家戶，北京最先跳腳，因為這本手冊正在實現北京不願看到的現實 ── 台灣正以民主社會的方式為自己的安全負責。這恰是中南海最無力控制、也最不能承受的事。

民防手冊並非台灣首創，從芬蘭、瑞典到立陶宛、愛沙尼亞，整個歐洲在俄烏戰爭後全面重新檢視社會韌性。捷克、瑞典普發五百二十萬冊；芬蘭普發八百五十萬冊；法國更規劃印製三千萬冊。這些國家並非「想打仗」，而是心知肚明：真正的危險是毫無準備，而非做好準備。

請繼續往下閱讀...

台灣此舉，國際媒體看得很清楚，《衛報》強調民防能提升社會免疫力；Euractiv讚許符合民主防衛邏輯；路透社指出台灣手冊不渲染恐慌、切合需求；美聯社更肯定其情境完整且易懂。民主世界對台灣的態度是肯定、支持與合作 ─ 而非北京所敘述的「升高緊張」。

北京的反應異常刺耳，因民防手冊直接戳破年對台灣長年進行的三大幻術。

第一個幻術，是恐嚇可以換取政治讓步。 北京慣用軍機擾台、飛彈威嚇、認知攻擊製造恐懼，要讓台灣自己嚇自己。但民防手冊卻是將「恐懼」轉化為「能力」。人民知道該怎麼做，訊息透明、規範清楚，北京的心理戰就形同失效。民主社會越冷靜，北京的恐嚇效果就越弱。

第二個幻術，是泡製「台灣沒有能力保護自己」的敘事。 北京試圖把台灣描述成「只能依賴中國」的弱者，但能編寫手冊、能普及防災、能建立制度流程的政府，本身就是一個成熟政體的證據。台灣越展現治理能力，北京越難以把台灣貼上「不成熟的地方政權」。

第三個幻術，是阻斷台灣與民主世界的連結。 然而恰恰相反，英、美、德、芬蘭等外館紛紛公開支持台灣民防，許多歐洲國家更把台灣手冊視為可供參考的範例。台灣並非孤立，而是置身於民主價值的共同體。北京最害怕的是台灣在國際民主陣線的位置愈形強化，這使它自身的威權本質愈來愈無所遁形。

從俄烏戰爭到東亞局勢，世界已明白，和平不是靠縱容侵略者，而是靠讓侵略者自知「會付出不可承受的代價」。民防是基於自衛，是民主社會自保的基本門檻；民防也是預防戰爭，不成為戰爭的犧牲者。

北京害怕台灣不再恐懼，藉由這一本橘色手冊，台灣人民愈來愈明白： 安全不能等待別人施捨，民主只能靠自己守住。而這正是台灣最堅韌、也是北京最無力抵擋的力量。

（作者是退休人士）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法