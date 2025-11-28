自由電子報
自由廣場》支持賴總統1.25兆國防特別預算

2025/11/28 05:30

◎ 黃培泉

賴總統提出八年一．二五兆國防特別預算，預定到二〇三〇年國防預算達到五%GDP，國民黨的鄭麗文膝蓋式反應，批這是「在玩火，讓台海變火藥庫」，卻無視於中國軍機從二〇二〇年開始犯台，單單今年一至七月就超過三千三百架次。然而面對中國挑釁，台灣豈可不增軍費而坐以待斃？

增加軍費是世界民主國家的共同趨勢。面對中俄擴張軍力，北約今年增加十一%國防預算、未來佔五%GDP。韓國今年增加七%、未來佔五%GDP。日本未來每年國防預算將以十%速度增加，預定二〇二七年達十．八兆日圓。台灣今年國防預算六千四百七十億台幣。中國則是高達七．九兆台幣（若含維安民兵預算實際超過十兆）且未來每年會以六千億速度增加。有此充滿敵意的鄰國，台灣唯有增強自身反衛力量才能維持和平。

國民黨聲稱，李登輝、陳水扁、馬英九時代國防預算只佔二%，卻忘了，那時的中國，是在鄧小平、江澤民、胡錦濤帶領下「悶聲發大財」，習近平卻轉變成「厲害了我的國」，在南海、東海、台灣海峽拼命擴張。何況台灣國防預算主要用於打造「台灣之盾」，志在保衛台灣，全無侵犯中國、反攻大陸的念頭，當台灣有能力讓敵人不敢犯台，等於是為兩岸蒼生創造了和平。可以說，台灣增加軍費就是在「阻止中共玩火」，並「讓台海不因習近平而變火藥庫」。

砍刪台灣的國防預算，反而是鼓勵習近平動武。二戰前，英法兩國的綏靖政策對希特勒採取姑息態度，以為可避戰，卻反而鼓勵了希特勒的侵略野心。烏俄戰爭也是如此，歷史斑斑可考。

台灣一旦淪為中華人民共和國的一區，你我的房產馬上跳水大跌價，因中國土地歸國有，人民只有七十年使用權。此外，一旦台灣被劃歸紅色供應鏈，馬上面臨西方經濟制裁，台股瞬間崩跌淪為雞蛋水餃股。為了你的荷包，為了下一代福祉，請全民支持國防特別預算。

（作者是美商趨網印太區總經理）

