自由廣場》從香港大火看台灣都更工安

2025/11/28 05:30

◎ 陳琪

香港大埔宏福苑發生火災慘劇，屋齡逾四十年的數棟老舊居住大樓，當時正進行外牆大維修，大樓被竹棚與圍網包覆，據悉，防水帆布與塑膠布受火後反應猛烈，導致火勢突破了建築原有的防火區劃，釀成重大傷亡。

針對火勢異常蔓延，首要在於全面檢討建築維修材料的監管機制。現行工地安全規範多著重於人員防墜或結構安全，卻輕忽了臨時性覆蓋物（如防護網、帆布）的防火係數管理。故應修法強制規定，高層建築外牆作業所使用的竹棚圍網及防塵布，必須具備國際認證的阻燃等級。監管機關應實施「源頭管制」，要求工程物料進場前，須出具第三方實驗室的燃燒測試報告，並在施工期間進行不定期抽驗。因若單憑承建商的自律或書面保證，在成本導向的商業邏輯下，難以杜絕以易燃廉價品混充的可能，並對違法致釀災害的施建單位課以相當刑責，使其落實安全規定。

其次，高層建築的修繕工程必須導入「垂直防火區劃」的強制性設計。宏福苑案例顯示，連續性的外牆棚架一旦起火，即形成巨大的煙囪效應，使大樓內部的防火門與灑水系統失效。未來的維修工程規範，應要求在棚架搭建時，每隔一定樓層須設置實體阻火帶或水幕隔離設施，以物理方式阻斷火勢向上竄燒的路徑。而針對將整棟大樓「包覆」的工程，應評估施工期間的逃生動線規劃。在住戶仍於屋內住居作息的情況下施工，必須確保外部起火時，居民仍有安全的避難通道與通風口，以防遭施工網封死於濃煙高熱之中。

香港宏福苑悲劇是對亞洲高密度城市「大都更時代」的嚴肅預警，隨著建築物普遍老化，外牆整修將成常態，工安規範若不跟上修繕需求的腳步，類似風險將無所不在。政府必須從制度面建立一套適用於「有人居住狀態下施工」的嚴格防災標準，從材料認證、阻火設計到法律究責，缺一不可。

（作者從事自由業）

