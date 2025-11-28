自由廣場》 說好的「由治及興」呢 ?／香港宏福苑惡火燒掉的遮羞布

◎ 康駿銘

香港宏福苑大埔住宅社區發生香港史上最嚴重火災，造成多人死亡、失聯。事發的社區正進行大型維護作業，外牆防護網疑因煙蒂而從低層起火，瞬間蔓延，大樓警報卻未響起，延誤逃生時間。事發後，港人自發運送物資及協助災民，彷如重現反送中時期的畫面。反之，港府網軍卻只顧呼籲投票，甚至佔用重要的即時通訊頻道。

宏福苑社區的維護工程，去年曝出圍標爭議。當時由親中派議員擔任顧問的管委會，從多份招標案中，選擇了價格遠高於其他標書的十三億台幣天價標案，且合約內容也不利於住戶，管委會更突然要求住戶在一個月內出資，不但態度惡劣、無視質疑，甚至發律師信恐嚇。雖然管委會成員最終被罷免，惟工程仍續展開。實際上，這種利用住戶無暇關注而長期把持管委會相關的圍標、黑箱、私吞財產爭議，並不罕見。

宏福苑火勢蔓延速度引起大眾對工程用料的質疑，若使用建材符合防火規格，延燒速度理應不會如此迅速，甚至根本不會被點燃。事實上，一個多月前在中環也發生隨鷹架蔓延的火災，相關部門已要求所有建商立即檢視外牆工程所用的保護網、帆布等物料的阻燃性，並列明多項包括禁止吸菸的要求，但這場惡火反映政府顯然並未有效監督。竹製鷹架雖是香港的傳統建築工法，但不曾發生如此嚴重的災禍。

近年，不少中資企業佔據了香港建造業，建築工程也常曝出安全與品質問題，甚至曾爆發政府降低標準以遷就廠商不及格工程的爭議。香港缺工、加上反送中後大批專業藍領外移，也令問題益發惡化。且業界常有所謂「判上判」（分包、轉包）的做法，層層剝削導致工程利潤壓縮，承包商大量聘用中國廉價黑工也早已是公開的秘密，而「愛國者」政府早已進入無制衡、無須對港人負責的狀態，至於政府透過建築工程對中國企業利益輸送，更進一步掏空香港、接收中國過剩的產能，已非第一天了。

如今的香港，制度的外殼雖在，卻早已遭中國式人治所架空，政府便宜行事、監管千瘡百孔，未解決問題、只解決提出問題的人。從管委會到政府，這場惡火，悲痛地提醒著我們政治與生活息息相關。

（作者是港裔台灣新住民）

編按：「由治及興」是中華人民共和國和香港特別行政區官方於二〇二二年實施《香港國安法》後提出的施政概念，聲稱香港正在由安定（治）逐漸發展為繁榮（興）。

