社論》都是一中法律戰 國共要夾擊台灣

2025/11/28 05:30

北京在國際頻推兩岸一中的法理論述，在台灣內部，國民黨也試圖強推法案，要明確一中的法律架構，內外夾擊台灣主體地位。（路透資料照）北京在國際頻推兩岸一中的法理論述，在台灣內部，國民黨也試圖強推法案，要明確一中的法律架構，內外夾擊台灣主體地位。（路透資料照）

日本首相高市早苗的「台灣有事說」，為日本基於「存立危機事態」的劇本想定，原就符合國際社會的普遍認知。但中國藉機生事，對日本施以各種複合式威脅，並擴及法律戰。包括透過中國官媒重提「琉球地位未定論」；中國駐日大使館稱「聯合國憲章」有所謂「舊敵國條款」，可對日本採取軍事行動。另外，中國駐聯合國代表致函聯合國秘書長，狂批日本並稱要捍衛領土完整，塑造台灣是中國一部分。中共接連動作固然針對日本，法律戰對象則指向我們，矮化台灣的國家地位。區域情勢正在演變，面對中共的法律戰，要迅速掌握且回擊，同時，也要力挺民主友盟。

中國國家主席習近平廿四日主動致電美國總統川普，試圖在「台灣有事說」取得主導權，但川普隨後致電高市，雙方再次確認日美緊密合作關係，迅速平衡國際輿論。日本政府廿五日再透過內閣會議，強調立場並未改變，重申台灣海峽的和平穩定。習近平想借美國之手壓制日本，顯未得逞。此外，中國官媒新華社稱川習通電，習近平指「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。不過，川普本人或美國政府，隻字未提，未甩北京，川普仍維持所言：「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。習近平利用美中領袖交談，偷渡中共在印太擴張的法理謬論，美國自然不會同意。一場「電話外交」，凸顯中國的法律戰之謀，但也促使台灣議題的國際化，台海局勢已與印太安全緊密關連。

中共今年頻發動「三個八十年」論述攻勢，針對所謂對日抗戰勝利八十週年、聯合國成立八十週年、台灣光復八十週年為題，扭曲歷史並加工，以發動法律戰。其內容在強化「台灣是中國不可分割的一部分」宣傳，抹去中華民國存在痕跡。藉由高市首相「台灣有事說」，北京繼續循這敘事軸線，在國際上興風作亂。先前利用聯合國，扭曲二七五八號決議文把台灣納入一中架構，現則致函聯合國秘書長批日「台灣有事說」是對中國發出武力威脅，挑戰中方核心利益。日本則致函聯合國駁斥中國說法，強調台灣議題應「透過對話以和平方式解決」，並指其對日的威嚇性措施，「應受到國際社會反對」。我外交部也聲明，指中華人民共和國從未統治台灣，台灣絕非中華人民共和國的一部分。中國狂打一中法律戰，附和者寡，反而促使民主友盟更多清晰表態，確立一台一中的現狀分立關係。

北京在國際頻推兩岸一中的法理論述，在台灣內部，國民黨也試圖強推法案，要明確一中的法律架構。最具爭議的，即立法院國民黨團召開記者會，以民進黨政府打壓中國配偶為由，聲稱要推動修法，明訂中配參政權不受「國籍法」規範。由於民眾黨亦有中配準備明年遞補成為不分區立委，此議獲藍白立委的支持。但國籍法清楚規定，「中華民國國民取得外國國籍者」，不得擔任中華民國公職。「對單一國家忠誠」，這是國人參政最基本的法律要件。何況，中配來自對我們最具併吞敵意的國家，若不必放棄中國籍即可參政，豈非放任中共對台「洗公職」，更方便全面滲透。矛盾的是，藍白一方面主張中配應比照外配，入籍年限從六年縮短為四年，另又同意中配參政不必放棄原中國籍，這對於仍受國籍法規範，不允雙重國籍參政的外配等新住民來說，不啻視其「二等新台灣人」。該項提議，堪稱荒謬。無非就是要把台灣更推向中國化。

逃過大罷免審判後，在野立委無所忌憚。加上新任國民黨主席鄭麗文「我是中國人」的促統傾向，藍白的國會亂政，轉至更具爭議性的政治法案。修改國籍法明確一中法律架構，以及無視中共恫嚇要對民進黨立委「跨境抓捕」，把民主台灣變成「中國台灣」，都是清楚指標。未來還可能指向不在籍投票與鬆綁國安管制。北京稱台灣未來由中國人決定，不容外人置喙。在野的法律主張，則讓更多中國人，更快與台灣人享有同樣權利，形同「洗人口」，量變而質變，附和台灣實質一中。這也難怪國民黨新黨魁反對大幅提高國防預算，以「火藥庫」、「在玩火」等字眼，與中共用語幾乎一致，攻訐賴清德總統提出八年編列一．二五兆元國防特別預算的必要性。國共正合攻一中法律戰，內外夾擊台灣主體地位。這是我們民主挑戰與危機，也是民主陣線共同面臨威權進逼的嚴峻課題。

