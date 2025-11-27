自由電子報
新聞線上》國民黨的諸侯不要再沉睡不醒

2025/11/27 05:30

在傅崐萁和黃國昌帶頭下，幾位不適格的立委主導國會走向，屢屢提出破壞權力分立制度，瓦解國家認同，甚至為敵人作倀的「禍國殃民」議案。（資料照）在傅崐萁和黃國昌帶頭下，幾位不適格的立委主導國會走向，屢屢提出破壞權力分立制度，瓦解國家認同，甚至為敵人作倀的「禍國殃民」議案。（資料照）

記者陳杉榮

什麼是楚辭形容的「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」，現在的立法院就是！就那麼幾位不適格的立委主導國會走向，屢屢提出破壞權力分立制度，瓦解國家認同，甚至為敵人作倀的「禍國殃民」議案。只要民進黨提出的他們都反對，只要能掏空政府財政的他們都支持，然後再破口大罵政府為什麼要舉債！看到國會沉淪，不曉得熱愛中華民國的國民黨諸侯們，為何沉睡不醒？

在傅崐萁和黃國昌帶頭下，藍白毀憲亂政的事例「罄竹難書」，以近期的財劃法和國籍法為例，藍白「三修財劃法」，第一次挖走中央四一六五億元，第二次挖走二六四六億元，第三次挖走三四五億元，大亂憲法第十章中央與地方之權限，中央政府和縣市政府的預算案幾乎都編不出來。他們先是作態批評行政院不提出財劃法對案，等到行政院提出修正草案，卻在程序上封殺，說不給你審了。連行政院的提案都進行「程序封殺」，沒有公開審查討論的機會，這算哪門子國會！

再說「國籍法」的修正，雖然國情特殊，憲法增修條文和兩岸人民關係條例對於「大陸地區」有特別的規定，但要求公職「單一效忠」，是全世界國家的共同標準，不效忠自己國家的公職，就是一種「叛國賊」。現行國籍法第二十條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擔任我國公職人員，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。「但其他法律另有規定者，從其規定。」

去年率團晉見中國政協主席王滬寧的傅崐萁，提案修改國籍法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第二十條放棄國籍規定。不同於美日歐等民主國家，中共對台滲透與日俱增，視在台中配為促統工具，「單一效忠」的明文法則對台灣尤其重要，不能說中國不讓中配放棄中國籍，就拿起棍棒毆打台灣政府，傅崐萁假借名義修法，必然別有所圖，豈能讓他假參政權之名得逞！

幾個月前台中市長盧秀燕是國民黨的明日之星，是挑戰二〇二八總統大選的第一人選，曾幾何時，因為她棄選黨主席，局勢逆轉，一發不可收拾。在中共欽定下，鄭麗文成為中國國民黨的黨主席，起手式竟然是在馬場町祭拜中共先烈的共諜吳石，叫蔣介石總統如何長眠九泉之下？國民黨被批評淪為中共「在台辦」，盧秀燕必須負起撥亂反正的責任。侯友宜和張善政也應負起重責大任。

對於國民黨立委一再毀憲亂政，國民黨的諸侯不能再冷眼旁觀，甚至沉睡不醒，這不是幫民進黨的忙，而是防止國家走向衰敗。蔣萬安就別說了，他自己就是戰鬥藍，指揮不了台北市的藍委，盧秀燕、侯友宜和張善政的中道形象都受到尊重，應該發揮影響力，規勸轄區藍委不要專門和台灣做對，不要繼續在立法院作孽！

