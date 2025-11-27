社論》台海議題國際化

日本首相高市早苗（彭博）

高市早苗「台灣有事」論述，北京無限上綱卻自曝其短。七日至今節節上升至，中國之駐日大使館、駐聯合國代表，又是「敵國條款」，又是自衛權，合理化對日動武。中國央視且不實報導，聯合國發言人表示「台灣是中國的一省」。實際上，該發言人僅含糊回答：聯合國對台灣的官方措辭未見改變。其實，即就一九七二年的聯合聲明而言，日方也僅止於表示「充分理解和尊重」中方所謂台灣是它的一部分，類似同一年美國在上海公報、英國在聯合公報的「認知到」（acknowledge）而非「承認」（recognize）。如此，就保留了對一中政策的定義空間。

兩國相爭，除了國力，理跟禮也要爭高下。這次北京之蠻不講禮／理，已經觸及文明的底線，「斬首」之恐嚇已涉刑事犯罪，以往說「北京話」的日本政媒，凜於日人厭中感急升，個個收歛不少。G20，北京事先放話，中日領袖不會個別會晤，不料高市卻與各國領袖談笑風生。北京盛氣凌人，反而推高了高市的國內外人氣，且令國際更關切台海議題，失算至極。新加坡總理黃循財不僅勸中國效法東南亞國家將歷史（日本二戰角色）放在一邊，還表示：新加坡及東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。北京唯一的取暖，來自同樣蠻不講禮／理的俄羅斯。

反觀美國，駐日大使、國務院先後表態：美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）；美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石；堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。參議院則通過眾議院早已通過的「台灣保證實施法案」，要求解除美台交往仍然存在的自我限制，就待川普簽署生效。在此期間，華府一周內兩次宣布售台總額十億美元的軍備。而台灣總統投書華盛頓郵報：將推出四百億美元國防特別預算。AIT也立即表示歡迎稱：美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。

半個多月來，面對中國外交暴走，高市內閣不動如山。日前將一批三菱重工授權生產的愛國者飛彈運往美國，補充美軍庫存，是為日本二〇二三年放寬「防衛裝備轉移三原則」後，首次出口具殺傷力的成品武器。另，自民黨內部也在討論修訂安保文件，包括檢討「不製造、不擁有、不運進核武器」的「無核三原則」。配合「台灣有事」論述，日本防衛大臣視察西南群島，重申將在距離台灣僅百餘公里的與那國島部署中程地對空飛彈。當前日本，世人對其國家正常化，多不視為軍國主義復活，而是平衡中國威脅，維護印太和平穩定之必要。

再看中國，比起外交暴走的狼嚎，解放軍的反應似乎更像是隔岸觀火，軍事動作相對保守。倒是，中央軍委副主席張又俠應邀訪問俄羅斯。如此這般，難免引人遐想：一，習近平的軍權是否已經「被代理」了？二，解放軍目前的焦點是否置於烏俄戰場多於「台灣有事」？三，中國外交暴走，乃習近平不滿高市從APEC高峰會至「台灣有事」論述之表現，而「親自指揮、親自部署、親自督戰」。果真如此或可解釋，外交戰狼傾巢而出，急速拉升戰情，連對日本的歷史罪行進行再清算都口不遮攔（一九七二年中日聯合聲明已放棄對日戰爭賠償要求）。只不過，煽動民族主義情緒，恐是危險的兩面刃，不利中共政權維穩的硬道理。

因緣際會，習近平與安倍晉三、高市早苗，幾乎在同一個時段，由於不同主觀動機，客觀上共同推動了台海議題國際化。本回合中日外交摩擦，性質上堪稱這種里程碑，而兩通電話彷彿預示了結果。一是，川普、習近平通話：習向川提到，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。但川普發文，一字未涉台灣。二是，川普致電高市，向她說明了川習通話。關於通話細節，高市口風頗緊，強調：川普還表示我是他的摯友，希望我隨時都可以打電話給他。放下聽筒，內閣會議通過正式答辯書，重申高市見解完全維持，不認為有必要進行重新檢討或修正。習近平，川普，高市，三者對台觀點存在異同，但實際操作都脫離了「純屬中國內政」。此一現象，也出現在越來越多的民主國家。不無可能，未來回顧，台海議題脫離北京「內政化」敘事，回歸「國際化」的本質，竟是中國戰狼弄巧成拙所致。

