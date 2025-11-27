自由電子報
自由廣場》深恐「反日」變「反政府」 北京對日「聲量大動作小」的秘密

2025/11/27 05:30

◎ 黃清龍

日本首相高市早苗在國會的一席話，將「台灣有事」界定為可能構成日本「存立危機事態」後，中國使出一系列高聲量的激烈反制。但北京看似氣勢洶洶的反制，背後卻出現極為弔詭的現象︰聲勢極大、口氣極兇，實際行動卻極度收斂。

中國既未如過去那般發動大規模反日示威，也未祭出稀土制裁，更未全面升級經貿報復。其背後的政治、經濟與外交考量，揭示了中日關係在「台灣有事」議題上的短期變化與長期趨勢。

首先，北京的壓力未能動搖日本的立場。高市早苗迄今都沒撤回或修改她的國會發言，日本政府更透過內閣會議確認，高市的答詢「並未改變政府既有見解」，自然沒有收回的理由。

何況，北京這次的反制手段，已激起日本社會強烈反感，進而推升高市內閣的支持率。在社會氛圍支持、法律邏輯明確、政治成本極高等多重因素下，高市沒有任何撤回發言的理由與空間。

面對日本的堅決不退，窮盡文攻武嚇的中國，為何迄今仍未使出二〇一二年為抗議釣魚台國有化時所採取的「狠招」，例如發動大規模反日示威，乃至召回駐日大使？主因在於中國的經濟與社會現狀。二〇一二年的中國經濟蓬勃發展，青年就業率高，人民的不滿相對有限，政府有信心能將街頭抗議控制在「反日」的範圍。反觀今日，中國經濟蕭條、房市崩跌、企業倒閉、地方財政枯竭，尤以青年失業率創下新高，社會民怨累積，情緒躁動。

在此敏感時刻，中共高層深知風險所在：一旦鼓勵群眾走上街頭，示威運動的焦點極易「變調」，深重的民怨隨時會從「反日」演變成「反共」、「反政府」。因此，官方只能將憤怒停留在口頭抗議、外交怒吼、以及軍演的層面，絕不敢輕易開啟大規模的街頭動員，這就是北京反制「兇猛收斂」的關鍵所在。

面對中日僵局，「騎虎難下」的習近平轉而向美國總統川普求援，爭取緩和與下台階的空間，遂有廿四日的「川習通話」。外媒報導，這次通話由中方主動爭取，中國官媒《新華社》聲稱雙方提到了台灣，習近平還搬出「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」等歷史話術，意圖誘使川普為其背書，進而向高市施壓。

川普沒有「上當」。他事後在社群平台的發文，隻字未提台灣及中日緊張。「日經亞洲」甚至指出，日本事前已知悉有川習通話，且通話幾小時後，川普就和高市通話，且是由川普方面提議，針對加強日美同盟、印太地區局勢等交換意見。

紐約時報引述專家分析，中日關係因「台灣有事」而僵持，令北京感到不安，核心原因在於區域內正加速形成「台灣安全共享」的共識。習近平擔心更多國家仿效日本，也宣稱任何封鎖或攻擊台灣將影響自身安全，習試圖趁這股聯合態勢尚未固化前，透過川習通話，直接向日本施壓，以扭轉趨勢。

長遠來看，高市的發言帶來的「台灣有事＝日本有事」共識，將導致三個長期趨勢：日本西南群島軍事部署的持續強化（包括飛彈、反潛、反艦能力），日美之間共同作戰計畫的加速整合，以及在台海情勢升溫時，日本不再保持政治模糊。尤其難得的是，挺台已從民間情感提升為日本官僚體系的「政治正確」。這恐怕是北京所始料未及的。

（作者是信民協會理事長）

