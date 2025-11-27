自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》道德直覺背後的危險迷思 台灣與以色列安全合作不可中斷

2025/11/27 05:30

◎ 莫少白

每隔一段時間，特別是在十月七日哈瑪斯攻擊事件以及以色列、巴勒斯坦與更廣泛區域情勢升高之後，台灣便會出現熟悉的循環。街頭開始出現示威，媒體也刊出社論，呼籲台北重新檢視對以色列的立場。最新一波聲浪源於以台安全合作日益深化的報導，特別是新引入的T-Dome系統（台灣之盾）。

親巴勒斯坦的立場，乍看之下似乎很直觀。這類論點通常以相同的道德訴求開場：台灣作為一個長期面臨威權鄰國壓力的國家，怎能不支持另一個追求自決的民族。第二個論點則主張，台灣若支持以色列，就等於背棄民主價值，也可能失去其在對抗北京過程中所需的志同道合夥伴的信任。

然而，一旦把背景重新納入，這套敘事便立即瓦解。

首先，把以巴衝突與兩岸衝突視為平行的自決鬥爭，是嚴重的扭曲。因兩者在歷史、政治與安全現實方面完全不同。

其次，若撇除抽象的政治願景，台灣與巴勒斯坦幾乎毫無共通點。相較之下，台灣與以色列共享許多結構性相似，包括民主價值、地緣政治脆弱性，以及對科技優勢的依賴等。

第三，在過去半個多世紀中，台灣從以色列的安全合作中獲益匪淺。這絕非邊緣性的關係，而是台灣最持久且具實質意義的夥伴關係之一。

第四，巴勒斯坦對台灣並非中立。巴台之間沒有合作、沒有外交互動，巴國也沒有支持台灣國際空間的任何作為。相反地，巴勒斯坦領導人長期支持北京的立場，公開中國的「統一權」，反映自毛澤東時代以來中國在政治、經濟與軍事上對巴勒斯坦的長期支持。

第五，認為疏遠以色列能替台灣在國外加分，這種想法缺乏事實依據。歐洲國家常被描繪為此道德轉向的主要受眾，其實儘管對以色列政策提出批評，歐洲國家仍與以色列維持廣泛的安全與情報合作，因為他們理解其中的利害。

當完整脈絡回到檯面上，結論就變得清楚：台灣有充分理由維持甚至深化與以色列的關係。若只為象徵性地與巴勒斯坦站在同一陣線，就切斷和以色列的關係，這不僅是誤判，更是危險、天真且適得其反的作法。因為它反而會削弱台灣利益，危害台灣安全，也誤讀國際政治現實。

（作者是淡大外交與國際關係學系副教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書