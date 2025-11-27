自由廣場》道德直覺背後的危險迷思 台灣與以色列安全合作不可中斷

◎ 莫少白

每隔一段時間，特別是在十月七日哈瑪斯攻擊事件以及以色列、巴勒斯坦與更廣泛區域情勢升高之後，台灣便會出現熟悉的循環。街頭開始出現示威，媒體也刊出社論，呼籲台北重新檢視對以色列的立場。最新一波聲浪源於以台安全合作日益深化的報導，特別是新引入的T-Dome系統（台灣之盾）。

親巴勒斯坦的立場，乍看之下似乎很直觀。這類論點通常以相同的道德訴求開場：台灣作為一個長期面臨威權鄰國壓力的國家，怎能不支持另一個追求自決的民族。第二個論點則主張，台灣若支持以色列，就等於背棄民主價值，也可能失去其在對抗北京過程中所需的志同道合夥伴的信任。

然而，一旦把背景重新納入，這套敘事便立即瓦解。

首先，把以巴衝突與兩岸衝突視為平行的自決鬥爭，是嚴重的扭曲。因兩者在歷史、政治與安全現實方面完全不同。

其次，若撇除抽象的政治願景，台灣與巴勒斯坦幾乎毫無共通點。相較之下，台灣與以色列共享許多結構性相似，包括民主價值、地緣政治脆弱性，以及對科技優勢的依賴等。

第三，在過去半個多世紀中，台灣從以色列的安全合作中獲益匪淺。這絕非邊緣性的關係，而是台灣最持久且具實質意義的夥伴關係之一。

第四，巴勒斯坦對台灣並非中立。巴台之間沒有合作、沒有外交互動，巴國也沒有支持台灣國際空間的任何作為。相反地，巴勒斯坦領導人長期支持北京的立場，公開中國的「統一權」，反映自毛澤東時代以來中國在政治、經濟與軍事上對巴勒斯坦的長期支持。

第五，認為疏遠以色列能替台灣在國外加分，這種想法缺乏事實依據。歐洲國家常被描繪為此道德轉向的主要受眾，其實儘管對以色列政策提出批評，歐洲國家仍與以色列維持廣泛的安全與情報合作，因為他們理解其中的利害。

當完整脈絡回到檯面上，結論就變得清楚：台灣有充分理由維持甚至深化與以色列的關係。若只為象徵性地與巴勒斯坦站在同一陣線，就切斷和以色列的關係，這不僅是誤判，更是危險、天真且適得其反的作法。因為它反而會削弱台灣利益，危害台灣安全，也誤讀國際政治現實。

（作者是淡大外交與國際關係學系副教授）

