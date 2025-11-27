自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》國防、外交係總統職權 立院勿越權干涉

2025/11/27 05:30

◎ 蕭錫惠

二〇二五年的台灣，正站在地緣政治與國內權力重新排列的十字路口。國防與外交向來是總統最核心的憲法權限，涉及國家安全、國際談判與軍事機密，須要穩定一致的指揮體系。但近年立法院部分立委以「監督」之名，行「干預」之實，藉著國會多數凌駕元首的國防決策，造成憲政失衡，讓國安面臨不必要風險。

依《中華民國憲法》增修條文第三條第一項：「總統為國家元首，對外代表國家。」同條文並明定總統為「三軍統帥」，掌理國家安全大政方針。憲法為何將國防與外交獨厚於總統，而非交由國會？原因很清楚：避免立法權直接介入軍令指揮鏈，使軍事判斷受政黨政治牽動，導致指揮混亂甚至國安破口。這是台灣憲政最重要的分工原則：外交由元首統一對外、國防由總統統一軍令，行政院執行，立法院只是監督，而非指揮。

立法院的監督權從不等於指揮權。審查預算不等於可以公開機密；質詢行政院不等於可以要求總統交出軍令；追求透明，不等於可以干預尚在洽談的國際談判。尤其國防與外交，具有三項立法權必須尊重的底線：一、高度機密性：軍購、武器部署、作戰計畫均無法全面揭露。二、外交時效性：談判須要速度與彈性，不能等國會表決後才行動。三、軍令一元性：軍事指揮必須統一，不能由立法院以政黨多數下令。

國會近年卻屢屢越權：要求國防部公開未定案的美台軍購細節；以政治目的延宕武器採購；逼迫外交部交出敏感談話紀錄；甚至提出「總統應到立法院備詢」的法案。這些行為已非監督，而是篡奪，直接削弱台灣在國際上的信任度。

試問：若立法院能強索所有軍事機密，美國還願意分享最敏感的防衛計畫嗎？若國會得以介入外交談判細節，友邦還能放心與台灣對話嗎？若軍令不再集中於總統，而是受政黨政治擺布，台灣如何在戰時維持戰略一致性？

更危險的是，一旦親中勢力掌握國會，只須藉「監督」之名要求公開機密、阻擋軍購、癱瘓國安體系，就能讓台灣失去防衛能力。利用國會越權，比戰爭更容易瓦解一個國家。

台灣須要的是制衡，而非越權。立法院可以審查預算、質詢行政院，但不能取代總統指揮軍令、不能干預外交談判、不能強索國家機密。憲政分工的目的，正是避免政治角力傷害國家安全。

國防外交由總統統一領導、行政院負責執行、立法院負責監督—這才是台灣憲政秩序，也是民主國家的底線。

（作者是自由撰稿人）

