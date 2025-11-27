自由電子報
自由廣場》比共軍攻台更迫切的危機／ 「台灣有事」的內部現在進行式

2025/11/27 05:30

◎ 田台仁

長久以來，「台灣有事」在國際上被視為中國武力犯台的同義詞：艦隊越線、飛彈襲來、兩棲登陸，二戰戲碼的翻版。

然而，這套想定正快速過時。北京的經濟能力下滑、軍隊缺乏實戰、全球供應鏈重整，導致大規模武力犯台的成本高得難以承受。台灣真正該警戒的是: 更符合北京利益、成本最低、風險最小的方式─讓台灣自己在制度內部發生變化，製造政治重置的條件。北京不須派出軍艦，也能達到「不戰而屈人之兵」的效果。這是當前最危險、也最容易被忽略的「台灣有事」。

當立法院內企圖趁朝小野大而重塑國家定位、稀釋公民身份、動搖權力來源，甚至影響選舉制度的立法工程，這已不只是藍綠攻防，而是針對憲政架構的根部鑿擊。其危險性在於：表面合法、程序運作正常，實質效果卻可能改變台灣的國家形態，為外力介入拓展空隙。面對此一情況，行政部門若拘泥於「程序」而疏予運用憲政防護工具 ─ 例如行政命令─那等於是把憲政底線拱手讓出。民主制度不是用來容忍反民主行為的盾牌，程序本身也不是目的，而是為了維護政治共同體的正常運作。守住程序卻失去制度，是最危險的錯誤判斷。

台灣當前的真正危機，不是外部戰爭爆發與否，而是內部制度是否遭合法外觀掩護的政治操作所侵蝕。北京若利用台灣內部的民主裂隙，將體制朝有利於其的方向傾斜，就能在不開一槍、不發一彈之下達成「政治控制」。這種方式風險更低、成本更小，也最難被國際察覺。更加嚴峻的是：一旦台灣的統治權不是被武力奪走，卻是透過內部制度變化而被改寫，則美日防衛條約是否還能產生作用？這是國際安全架構最大的盲點。

美日防衛承諾保護的是「外來武力攻擊」。但若台灣仍有政府、仍在運作，卻因立法或制度改造而喪失實質自主 ─ 例如公民身份遭中國化、領導人產生方式遭顛覆、選舉變成指派，主權敘事被削弱 ─ 在國際法上並不構成「遭受侵略」。對美日而言並無入侵事件；對北京而言則是「內部變化」；最終受損的，是台灣實質主權與民主制度。換言之，台灣若是在沒有戰爭、沒有軍隊的情況下失去統治權，美日條約可能完全派不上用場，西太平洋當然就更加嚴峻了。

綠色執政必須明白，這不是一般的政黨攻防，而是制度存亡絕續的臨界點。行政部門不能為「避免衝突」而放棄憲政責任，也不能讓民主程序淪為破壞民主的工具。真正的民主捍衛不是退縮，而是在危機來臨前主動採取制度上的防衛行動。否則制度若遭侵蝕到外力稍作施加，就能掌握台灣的政治與國家方向，那麼再多的友邦承諾都難以挽救。

台灣有事，未必從戰火開始，更可能從「制度崩解、卻以為一切正常的那段時間」開始。北京的戰略不是「等到能打贏再開打」，而是「讓台灣在沒有戰爭的情況下自己失去防衛能力」。

在這場沒有硝煙的競逐中，台灣的制度韌性比戰機軍艦還重要。當前的執政者若不能看到這一點，未來所有的防衛承諾都將變成一場來不及阻止的事後追悔。

（作者是經濟學人）

