自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 分化日台失敗 老習惱羞成怒

2025/11/26 05:30

中國正在為「台灣有事就是日本有事」歇斯底里大發作，但是它又相當理智，儘管各種粗野的語言都用上了，但有幾件事它是不會做的。第一，它不會和日本斷交，因為一斷交，台日馬上建交。第二，它不會對日本開戰，因為有美日安保條約，且一開戰台日也建交。第三，它不大可能搗毀在中國的日企，因為會提高中國失業率。第四，它可能抓個別日本人指控是間諜，對澳洲、加拿大、日本都用過這一招。這招會增加日本的困擾，但也會刺激更多日企撤離中國。

對此事已有許多分析，但仍有遺漏之處，那就是輕視女力的習近平，原本想趁高市早苗初上台，設計高市、分化台日關係、削弱美日安保條約。但沒成功，以致天才的習近平惱羞成怒。

第一，自民黨總裁高市早苗獲得國會指名成為日本首位女首相，新內閣於十月廿一日傍晚上路。新首相上任前夕，中國海警局在尖閣諸島（釣魚台列嶼）航行的海警船，突然退出毗連區（領海外側約廿二公里），中斷了在毗連區連續航行三三五天的紀錄。（自由時報駐日特派員林翠儀的報導）

第二，中國今年六月解除部分日本水產品進口限制後，中日於十一月初恢復水產貿易，主要是扇貝、鮑魚和海參，其中首批的六噸北海道産冷凍扇貝於十一月五日運往中國、數百公斤海參於十一月十日發往中國。但中國仍未開放日本十個地區的水產品進口，留作籌碼慢慢釋出。

這兩項舉措，中國視為對高市早苗上台釋出善意。目的在分化日台關係。若讓安倍接班人將「台灣有事就是日本有事」淡化，台灣失去主要夥伴，有助中國的「和平統一」。但日本無視這些，因中國海警船的進逼被日本視為挑釁；而迄今禁止日本海產進口只剩中國等兩三國。這些做法對日本而言已經太晚，哪裡稱得上是善意？所以高市早苗對日台關係是更加戰略清晰，哪會上中國的當？

習近平的天才想法破局，難免惱羞成怒，黨媒與軍方同步開火：法西斯、軍國主義、全國將變成戰場、中國攻打日本也是自衛、實彈射擊演習等，還向聯合國投訴；除了暫停中國遊客赴日，又恢復禁止日本海產進口，旨在脅迫。對此，全球都在冷眼旁觀。王毅笨到出訪上海合作組織的中亞三國，要他們批日台、支持一個中國原則，但另兩國沒參與。它們和台灣一樣，十九世紀被割讓出去，難道它們也是中國的一部分？

最後，習近平只好打電話給川普，但川普只對大豆與芬太尼有興趣，對台灣問題，新華社指稱川普說「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」但理解又怎樣？何況當年的中國根本就是中華民國。

日本根本不必理會習近平的發作，越理它，它越帶勁。川普不和習近平談日本，習下一步只能找上帝了。

（作者是資深時事評論員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書