自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 分化日台失敗 老習惱羞成怒

中國正在為「台灣有事就是日本有事」歇斯底里大發作，但是它又相當理智，儘管各種粗野的語言都用上了，但有幾件事它是不會做的。第一，它不會和日本斷交，因為一斷交，台日馬上建交。第二，它不會對日本開戰，因為有美日安保條約，且一開戰台日也建交。第三，它不大可能搗毀在中國的日企，因為會提高中國失業率。第四，它可能抓個別日本人指控是間諜，對澳洲、加拿大、日本都用過這一招。這招會增加日本的困擾，但也會刺激更多日企撤離中國。

對此事已有許多分析，但仍有遺漏之處，那就是輕視女力的習近平，原本想趁高市早苗初上台，設計高市、分化台日關係、削弱美日安保條約。但沒成功，以致天才的習近平惱羞成怒。

第一，自民黨總裁高市早苗獲得國會指名成為日本首位女首相，新內閣於十月廿一日傍晚上路。新首相上任前夕，中國海警局在尖閣諸島（釣魚台列嶼）航行的海警船，突然退出毗連區（領海外側約廿二公里），中斷了在毗連區連續航行三三五天的紀錄。（自由時報駐日特派員林翠儀的報導）

第二，中國今年六月解除部分日本水產品進口限制後，中日於十一月初恢復水產貿易，主要是扇貝、鮑魚和海參，其中首批的六噸北海道産冷凍扇貝於十一月五日運往中國、數百公斤海參於十一月十日發往中國。但中國仍未開放日本十個地區的水產品進口，留作籌碼慢慢釋出。

這兩項舉措，中國視為對高市早苗上台釋出善意。目的在分化日台關係。若讓安倍接班人將「台灣有事就是日本有事」淡化，台灣失去主要夥伴，有助中國的「和平統一」。但日本無視這些，因中國海警船的進逼被日本視為挑釁；而迄今禁止日本海產進口只剩中國等兩三國。這些做法對日本而言已經太晚，哪裡稱得上是善意？所以高市早苗對日台關係是更加戰略清晰，哪會上中國的當？

習近平的天才想法破局，難免惱羞成怒，黨媒與軍方同步開火：法西斯、軍國主義、全國將變成戰場、中國攻打日本也是自衛、實彈射擊演習等，還向聯合國投訴；除了暫停中國遊客赴日，又恢復禁止日本海產進口，旨在脅迫。對此，全球都在冷眼旁觀。王毅笨到出訪上海合作組織的中亞三國，要他們批日台、支持一個中國原則，但另兩國沒參與。它們和台灣一樣，十九世紀被割讓出去，難道它們也是中國的一部分？

最後，習近平只好打電話給川普，但川普只對大豆與芬太尼有興趣，對台灣問題，新華社指稱川普說「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」但理解又怎樣？何況當年的中國根本就是中華民國。

日本根本不必理會習近平的發作，越理它，它越帶勁。川普不和習近平談日本，習下一步只能找上帝了。

（作者是資深時事評論員）

