自由廣場》﹙北社評論﹚台日攜手向前：不受恫嚇印太新秩序

2025/11/26 05:30

◎ 羅浚晅

日本首相高市早苗在國會清楚指出「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」，將台海衝突直接納入日本安全體系的核心環節；精準揭示了區域現實：只要中國企圖以武力改變現狀，台日美自然被迫採取因應。真正造成局勢動盪的，從來不是台灣或日本，而是北京自身。北京卻以謾罵、恫嚇、脫序外交等手段反擊，凸顯其心虛！未來台日協作可從四大方向深化：

（一）深化民間交流：穩固長期合作基礎

台日合作不應停留於觀光，更應在科技、教育、醫療、文化與防災等面向建立長期、穩固的合作連結。青年交流、學術互動、文化展演與地方創生都有助於深化理解，也能在局勢緊張時提供穩定的民意支持。

（二）民防結合心防：共同打造民主社會的「安全韌性」

一、反制錯假訊息：日本加強媒體識讀，台灣推動全民防衛動員與假訊息通報，可彼此分享經驗。

二、合作心防教育：台灣課綱已納入媒體識讀與民主素養，日本可與台灣共同開發教材，培力青年課程。

三、交流民防建設：台灣推動防衛手冊、民防講師與社區韌性，日本在災防教育與避難系統經驗成熟，雙方可互補。

（三）國防與安全政策合作，強化制度性交流

一、全民防衛體系：整合軍事、民防、心理與科技四大面向，台日可透過安全對話，交流政策。

二、科技與資安合作：台灣已成立國家資安院(NICS)，加強關鍵基礎設施，日本同樣重視此領域，雙方能共同演練並制定標準。

三、後勤與救援合作：比照台美的非軍事合作模式，在災難補給、軍民救災與專業互訪上深化協作。

（四）經濟安全夥伴關係：用合作對抗威權脅迫

一、半導體、關鍵材料、電動車供應鏈策略合作，強化區域產業韌性。

二、能源備援、再生能源、氫能與儲能協作布局，降低地緣風險與依賴。

三、農漁產業市場互通，降低政治性制裁的影響與衝擊。

台日攜手，守護自由與和平：

台日美曾協助中國改革開放，如今北京卻扭曲歷史，把協助它發展的國家描繪成威脅。高市首相的言論並非挑釁，而是說出區域現實。台日需要更堅定合作，不受威權叫囂干擾，共同守護民主與和平。深切期盼所有民主國家都能繁榮共好，人民共享幸福安康。

（作者是台灣北社社長／醫師）

