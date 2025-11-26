自由廣場》打算重演IDF的悲劇?／國防最致命的事 工程師正準備走人

◎ 張厚光

最近在國防層面吵三件事：F-16又延宕、台灣之盾要升級、國防預算再破新高。我想問一句刺耳的：如果工程師走光了，這些東西誰來做？預算要給誰執行？盾要由誰打造？

我們已經痛一次。當年IDF停產，政府沒接著啟動後續研發，結果一百多位航太工程師整批散掉，被韓國撿走。韓國在十年內跳到能自製戰機。台灣卻花了十多年才把能力湊回來。

那是台灣國防史上最慘的一次「國安事件」，但今天政府好像全忘了。

高教機計畫即將結束，下一步在哪？沒人敢說。

現在高教機快收尾了，產業界最怕的事正在發生：初教機國造還卡在行政流程；下一個研發任務完全沒有拍板。

工程師是很務實的群體。專案沒了、下一案沒定，他們不會在原地乾等。外面業界、半導體、民航、AI都在挖人，他們永遠不怕沒工作。怕的是台灣再次出現「人才剛養成，就被別人整批帶走。」

你以為這是誇張？童子賢講得最清楚：「不是怕一個人走，是怕一整組走。」航太產業最怕的就是整組流失。不是減一分，是直接歸零。

F-16延宕不是重點；重點是：美國卡住時，我們能不能自己接？外界一直罵美國交機太慢。但真正的問題不是美國，而是我們自己：台灣有沒有能力作備援？有沒有能力自己造？有沒有下一步的研發能量？

現在的答案是：沒有。因為政府擺著不決策，研發鏈下一個環節始終沒有啟動。預算再高，沒有工程師，就是空支票。台灣之盾很重要，但沒有工程師，一塊盾都鍛不出來

台灣之盾是正確方向，但國防科技靠的是在實驗室熬夜、在產線上頂著壓力的工程師。現在政府要強化防衛、強化科技，但最該保護的人—工程師，卻在找下一份工作。這不是工程師不愛國，是政府沒有把路鋪好。

國防最重要的一句話：研發不能斷；只要斷一天，就倒退一年。

台灣航太就是這麼殘酷。研發停一年，人才散光；人才散光，能力倒退五年；能力倒退五年，以後每個項目都要靠外國。這並非假設，是IDF的真實歷史。

而現在，我們又站在同一個懸崖邊上。高教機做完，初教機還沒開始。不動，就等於「放任斷鏈」，這叫做國防慢性自殺。

政府現在就該做三件事—不是明年、不是下季、不是跨部會協調會議之後。

第一，立即宣布：初教機國造啟動。工程團隊要看到的不是承諾，是任務。

第二，把高教機研發團隊原地升級成「國造飛訓鏈核心班底」。

讓研發不中斷、人才不外流。

第三，把國防「斷鏈風險」提升到國安層級。斷鏈比斷電可怕一百倍。

結語：工程師是台灣最關鍵的國防武器

政府現在最該怕的不是共軍、不是飛彈、不是不對稱作戰的爭論。

政府最該怕的是：下一次走進研發大樓，發現座位空了一半。

武器可以買，人可以徵，但工程師養成要十年，流失只要三個月。

台灣已經沒有第二個十年能浪費。這次如果再讓人才流失，不管買多少F-16、不管台灣之盾多強、國防預算多高，我們都可能輸在沒有工程師的那一天。這一次，千萬別再重演IDF的悲劇。

（作者任職漢翔航空）

