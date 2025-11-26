自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》打算重演IDF的悲劇?／國防最致命的事 工程師正準備走人

2025/11/26 05:30

◎ 張厚光

最近在國防層面吵三件事：F-16又延宕、台灣之盾要升級、國防預算再破新高。我想問一句刺耳的：如果工程師走光了，這些東西誰來做？預算要給誰執行？盾要由誰打造？

我們已經痛一次。當年IDF停產，政府沒接著啟動後續研發，結果一百多位航太工程師整批散掉，被韓國撿走。韓國在十年內跳到能自製戰機。台灣卻花了十多年才把能力湊回來。

那是台灣國防史上最慘的一次「國安事件」，但今天政府好像全忘了。

高教機計畫即將結束，下一步在哪？沒人敢說。

現在高教機快收尾了，產業界最怕的事正在發生：初教機國造還卡在行政流程；下一個研發任務完全沒有拍板。

工程師是很務實的群體。專案沒了、下一案沒定，他們不會在原地乾等。外面業界、半導體、民航、AI都在挖人，他們永遠不怕沒工作。怕的是台灣再次出現「人才剛養成，就被別人整批帶走。」

你以為這是誇張？童子賢講得最清楚：「不是怕一個人走，是怕一整組走。」航太產業最怕的就是整組流失。不是減一分，是直接歸零。

F-16延宕不是重點；重點是：美國卡住時，我們能不能自己接？外界一直罵美國交機太慢。但真正的問題不是美國，而是我們自己：台灣有沒有能力作備援？有沒有能力自己造？有沒有下一步的研發能量？

現在的答案是：沒有。因為政府擺著不決策，研發鏈下一個環節始終沒有啟動。預算再高，沒有工程師，就是空支票。台灣之盾很重要，但沒有工程師，一塊盾都鍛不出來

台灣之盾是正確方向，但國防科技靠的是在實驗室熬夜、在產線上頂著壓力的工程師。現在政府要強化防衛、強化科技，但最該保護的人—工程師，卻在找下一份工作。這不是工程師不愛國，是政府沒有把路鋪好。

國防最重要的一句話：研發不能斷；只要斷一天，就倒退一年。

台灣航太就是這麼殘酷。研發停一年，人才散光；人才散光，能力倒退五年；能力倒退五年，以後每個項目都要靠外國。這並非假設，是IDF的真實歷史。

而現在，我們又站在同一個懸崖邊上。高教機做完，初教機還沒開始。不動，就等於「放任斷鏈」，這叫做國防慢性自殺。

政府現在就該做三件事—不是明年、不是下季、不是跨部會協調會議之後。

第一，立即宣布：初教機國造啟動。工程團隊要看到的不是承諾，是任務。

第二，把高教機研發團隊原地升級成「國造飛訓鏈核心班底」。

讓研發不中斷、人才不外流。

第三，把國防「斷鏈風險」提升到國安層級。斷鏈比斷電可怕一百倍。

結語：工程師是台灣最關鍵的國防武器

政府現在最該怕的不是共軍、不是飛彈、不是不對稱作戰的爭論。

政府最該怕的是：下一次走進研發大樓，發現座位空了一半。

武器可以買，人可以徵，但工程師養成要十年，流失只要三個月。

台灣已經沒有第二個十年能浪費。這次如果再讓人才流失，不管買多少F-16、不管台灣之盾多強、國防預算多高，我們都可能輸在沒有工程師的那一天。這一次，千萬別再重演IDF的悲劇。

（作者任職漢翔航空）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書