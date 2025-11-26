社論》台灣民主不容得而復失

若說朱立倫時期旨在遏阻賴政府「謀獨」，到了鄭麗文時期則堂堂進入「促統」階段。（資料照）

台灣國家之不正常狀態，原本在國際上表現得較明顯。沒想到，兩年來，這種不正常在內部暴露得更徹底。這個現象，並非由於主流民意的逆轉，而是在野黨控制國會多數，違憲亂政自以為義。最堪憂的是，製造「內亂」的在野黨，國家認同公然滑向「境外敵對勢力」，完全與主流民意背道而馳，從而，面對協助台灣自衛的友好國家（如美、日），也跟著「境外敵對勢力」採取同樣的否定態度。改變，似乎只能期待二〇二八。當然，未來兩年也會被北京視為機會之窗。

過去，國民黨、民進黨輪流執政，都有過同時擁有行政權及國會多數的經驗。然而，不論如何一黨完全執政，朝野之間仍能溝通、協商、妥協，民主運作與經濟民生等重大政策，不致被坐擁行政權、立法權者所恣意妄為，公民權也確保頭家的最後安全閥。即使國家認同存有分歧，大體上也仍然有「中華民國（在）台灣」及維持現狀的起碼共識。可惜，台灣（台澎金馬）優先，尊重主流民意，長期以來朝野競爭的底線，近年發生極大的變化。而主要原因，出在北京對台統戰攻勢之改弦易轍。

習近平的新時代，「祖國完全統一」的執念，有了急迫感及時間表，使命不拖到下一任、下一代。二〇一八，韓流橫掃地方選舉，習近平見獵心喜，冒進提出一國兩制台灣方案。結果，二〇二〇，韓國瑜越級參加大選落敗，韓流也告銷聲匿跡。另，下令解放軍二〇二七做好攻台準備，也可以看出習近平的強烈野心，企圖以拿下台灣，創造勝過毛澤東的功業。武力脅迫，和平統一，乃是中共向來的兩手策略，習近平自不例外。武力威脅，灰色作戰，除了隨時準備動武，也讓台灣的民主維持恐懼陰影，以利兩岸有志一同者推銷「要和平、不要戰爭」的投降主義。再加上，鋪天蓋地操作認知戰，散播疑美論、棄台論之失敗主義。更不要說，對台社會團體、網路平台之層層滲透。總體目標，北京已經從廣泛的寄希望於台灣人民，聚焦於培植統派政黨，企圖利用民主佔據立法院、總統府。

小英執政時期，北京一方面拒絕與之往來，一方面在國共關係獲得上位。朱立倫的副手夏立言，穿梭兩岸宛如走灶腳。二〇二四大選，國、眾兩黨整合未成痛失總統大位，但藍白憑國會的多數優勢，暢所欲為地修法、立法，民進黨少數執政莫可奈何。藍白亂政，若說朱立倫時期旨在遏阻賴政府「謀獨」，到了鄭麗文時期則堂堂進入「促統」階段，向「匪諜烈士」鞠躬致敬，修法縮短中配入籍年限、並令其參政不必放棄中華人民共和國國籍，「為人民服務」毫不避嫌。

從消極的「反獨」積極往「促統」加足馬力，原因在於近年國際對台灣的支持力道與日俱增。麻煩製造者，國際秩序破壞者，片面改變現狀者，中國形象已在民主國家與國際媒體轉為負面。本月初，高市早苗表態：若中國武力犯台構成日本「存立危機事態」，可能行使集體自衛權。本月中，G7外長會議重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的企圖，特別是以武力或脅迫手段為之。而蕭美琴以副總統身分，在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的IPAC年度大會發表演講；遭中國「通緝」、全球抓捕的沈伯洋，繼赴德國出席聽證會，又往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，等等，既是國際道義支持源源不絕之見證，同時也向國際展現：台灣的主流民意「向綁匪說不」！凡此，與「舔匪」勢力蒙頭向中國靠攏，形成強烈對比。

台灣若干政治人物，向專制中國飛蛾撲火，看在西方國家眼中，尤其是從前蘇聯解放的東歐民主國家眼中，應該會感到萬分違和。前東歐國家，好不容易在後冷戰時代，脫離蘇聯坦克、共黨政權走向民主。烏俄戰爭，它們力挺烏克蘭、扺抗俄羅斯，絕對不走回頭路。捷克，立陶宛，率先與台灣建立準官方關係。但他們接近民主台灣方才發現，台灣竟然有政黨擁抱專制中國，且無所不用其極要讓台灣民主歸零，簡直匪夷所思。也許，他們會將之理解成，被害者同情、認同加害者，進而協助加害者的斯德哥爾摩症候群。當代語言，不妨稱之為「舔匪」。

「舔匪」者應當預為思考：今日在民主台灣所為，乃是自由的選擇，一旦「促統」大功告成，自由公民將淪落奴隸狀態，永受中共權力／利益集團之「一黨專政」。台灣民主會得而復失嗎？終極考驗在於：大多數台灣人民，有沒有足夠的政治辨識能力。

