自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣民主不容得而復失

2025/11/26 05:30

若說朱立倫時期旨在遏阻賴政府「謀獨」，到了鄭麗文時期則堂堂進入「促統」階段。（資料照）若說朱立倫時期旨在遏阻賴政府「謀獨」，到了鄭麗文時期則堂堂進入「促統」階段。（資料照）

台灣國家之不正常狀態，原本在國際上表現得較明顯。沒想到，兩年來，這種不正常在內部暴露得更徹底。這個現象，並非由於主流民意的逆轉，而是在野黨控制國會多數，違憲亂政自以為義。最堪憂的是，製造「內亂」的在野黨，國家認同公然滑向「境外敵對勢力」，完全與主流民意背道而馳，從而，面對協助台灣自衛的友好國家（如美、日），也跟著「境外敵對勢力」採取同樣的否定態度。改變，似乎只能期待二〇二八。當然，未來兩年也會被北京視為機會之窗。

過去，國民黨、民進黨輪流執政，都有過同時擁有行政權及國會多數的經驗。然而，不論如何一黨完全執政，朝野之間仍能溝通、協商、妥協，民主運作與經濟民生等重大政策，不致被坐擁行政權、立法權者所恣意妄為，公民權也確保頭家的最後安全閥。即使國家認同存有分歧，大體上也仍然有「中華民國（在）台灣」及維持現狀的起碼共識。可惜，台灣（台澎金馬）優先，尊重主流民意，長期以來朝野競爭的底線，近年發生極大的變化。而主要原因，出在北京對台統戰攻勢之改弦易轍。

習近平的新時代，「祖國完全統一」的執念，有了急迫感及時間表，使命不拖到下一任、下一代。二〇一八，韓流橫掃地方選舉，習近平見獵心喜，冒進提出一國兩制台灣方案。結果，二〇二〇，韓國瑜越級參加大選落敗，韓流也告銷聲匿跡。另，下令解放軍二〇二七做好攻台準備，也可以看出習近平的強烈野心，企圖以拿下台灣，創造勝過毛澤東的功業。武力脅迫，和平統一，乃是中共向來的兩手策略，習近平自不例外。武力威脅，灰色作戰，除了隨時準備動武，也讓台灣的民主維持恐懼陰影，以利兩岸有志一同者推銷「要和平、不要戰爭」的投降主義。再加上，鋪天蓋地操作認知戰，散播疑美論、棄台論之失敗主義。更不要說，對台社會團體、網路平台之層層滲透。總體目標，北京已經從廣泛的寄希望於台灣人民，聚焦於培植統派政黨，企圖利用民主佔據立法院、總統府。

小英執政時期，北京一方面拒絕與之往來，一方面在國共關係獲得上位。朱立倫的副手夏立言，穿梭兩岸宛如走灶腳。二〇二四大選，國、眾兩黨整合未成痛失總統大位，但藍白憑國會的多數優勢，暢所欲為地修法、立法，民進黨少數執政莫可奈何。藍白亂政，若說朱立倫時期旨在遏阻賴政府「謀獨」，到了鄭麗文時期則堂堂進入「促統」階段，向「匪諜烈士」鞠躬致敬，修法縮短中配入籍年限、並令其參政不必放棄中華人民共和國國籍，「為人民服務」毫不避嫌。

從消極的「反獨」積極往「促統」加足馬力，原因在於近年國際對台灣的支持力道與日俱增。麻煩製造者，國際秩序破壞者，片面改變現狀者，中國形象已在民主國家與國際媒體轉為負面。本月初，高市早苗表態：若中國武力犯台構成日本「存立危機事態」，可能行使集體自衛權。本月中，G7外長會議重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的企圖，特別是以武力或脅迫手段為之。而蕭美琴以副總統身分，在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的IPAC年度大會發表演講；遭中國「通緝」、全球抓捕的沈伯洋，繼赴德國出席聽證會，又往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，等等，既是國際道義支持源源不絕之見證，同時也向國際展現：台灣的主流民意「向綁匪說不」！凡此，與「舔匪」勢力蒙頭向中國靠攏，形成強烈對比。

台灣若干政治人物，向專制中國飛蛾撲火，看在西方國家眼中，尤其是從前蘇聯解放的東歐民主國家眼中，應該會感到萬分違和。前東歐國家，好不容易在後冷戰時代，脫離蘇聯坦克、共黨政權走向民主。烏俄戰爭，它們力挺烏克蘭、扺抗俄羅斯，絕對不走回頭路。捷克，立陶宛，率先與台灣建立準官方關係。但他們接近民主台灣方才發現，台灣竟然有政黨擁抱專制中國，且無所不用其極要讓台灣民主歸零，簡直匪夷所思。也許，他們會將之理解成，被害者同情、認同加害者，進而協助加害者的斯德哥爾摩症候群。當代語言，不妨稱之為「舔匪」。

「舔匪」者應當預為思考：今日在民主台灣所為，乃是自由的選擇，一旦「促統」大功告成，自由公民將淪落奴隸狀態，永受中共權力／利益集團之「一黨專政」。台灣民主會得而復失嗎？終極考驗在於：大多數台灣人民，有沒有足夠的政治辨識能力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書