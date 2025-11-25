自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》親中藝人一個個回台灣 為什麼?

2025/11/25 05:30

◎ 彭義欽

台灣演藝圈最近突然像開家族群組回歸大會，女藝人說要回來、男藝人要辦跨年又愛在台灣、解散已久的偶像團體傳出重新合體。有粉絲以為「台灣終於值得被愛了」，其實不如反問：他們為什麼都挑二〇二六年選舉前夕回國？時間點挑得比買總統大選壓盤還準，怎麼看都怪怪的。

過去十年，中國把台灣藝人吸過去賺人民幣，怎麼如今卻像「放生回台」，這哪是什麼思鄉病，根本是統戰策略升級：以前吸過去，現在送回來「深耕」台灣，就近影響粉絲，在島內積極圈粉，建立以藝人為中心的生態，集中火力在台灣內部唱好親中主旋律，俟機向粉絲輸出「要和平」、「不要對立」等統戰敘事。

而統戰操作的三種典型，觀察最近案例大致分類：一、被動撤退型：在中國競爭、審查、風險都升高，回國等於「保命＋維繫聲量」。二、市場養成型：先在台灣修補好形象，爾後若再發政治言論，影響力更大。三、懷舊共感型：玩記憶、玩情感，把台灣文化記憶包裝成「中華共同情感」。

親中藝人本是胡蘿蔔，如今胡蘿蔔還是胡蘿蔔，只是外皮多裹上一層麵衣，炸的酥脆就更好入口，歸鄉藝人再被操作一波。

中國現在對藝人的管理是「審查＋表態」雙軌：不轉發、不站隊？那就不給你資源。但另一邊又把「回台演出」當糖果：前面逼你表忠，後面讓你回台灣說「和平」—兩頭利用。

二〇二四年起中國娛樂審查案件數成長近四成，涉政治爭議的藝人舞台機會下滑六十％以上，回台重新來過者則上升三成。這不是自由，是人家用完送回來再用一次。真正目標：淡化台灣危機意識，用輕蔑態度看待國安大事，這些人回來，語法會操作更細膩，先不直球對決，見機說話「要兩岸和平」、「不要打仗」就足以唱和紅藍白了。

選前帶風向，讓「抗中保台」轉變成「賺錢卡要緊」、「民進黨別再鬧」，讓粉絲覺得不須要反抗。娛樂浸透政治，偶像鬆懈敵我，統戰就大功告成。只要有一個台灣粉絲以為明星回歸而感動，對岸的統戰就有機會，免派軍隊，光用舞台燈光和偶像就打下台灣。

（作者是自營商）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書