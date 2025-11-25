自由廣場》親中藝人一個個回台灣 為什麼?

◎ 彭義欽

台灣演藝圈最近突然像開家族群組回歸大會，女藝人說要回來、男藝人要辦跨年又愛在台灣、解散已久的偶像團體傳出重新合體。有粉絲以為「台灣終於值得被愛了」，其實不如反問：他們為什麼都挑二〇二六年選舉前夕回國？時間點挑得比買總統大選壓盤還準，怎麼看都怪怪的。

過去十年，中國把台灣藝人吸過去賺人民幣，怎麼如今卻像「放生回台」，這哪是什麼思鄉病，根本是統戰策略升級：以前吸過去，現在送回來「深耕」台灣，就近影響粉絲，在島內積極圈粉，建立以藝人為中心的生態，集中火力在台灣內部唱好親中主旋律，俟機向粉絲輸出「要和平」、「不要對立」等統戰敘事。

而統戰操作的三種典型，觀察最近案例大致分類：一、被動撤退型：在中國競爭、審查、風險都升高，回國等於「保命＋維繫聲量」。二、市場養成型：先在台灣修補好形象，爾後若再發政治言論，影響力更大。三、懷舊共感型：玩記憶、玩情感，把台灣文化記憶包裝成「中華共同情感」。

親中藝人本是胡蘿蔔，如今胡蘿蔔還是胡蘿蔔，只是外皮多裹上一層麵衣，炸的酥脆就更好入口，歸鄉藝人再被操作一波。

中國現在對藝人的管理是「審查＋表態」雙軌：不轉發、不站隊？那就不給你資源。但另一邊又把「回台演出」當糖果：前面逼你表忠，後面讓你回台灣說「和平」—兩頭利用。

二〇二四年起中國娛樂審查案件數成長近四成，涉政治爭議的藝人舞台機會下滑六十％以上，回台重新來過者則上升三成。這不是自由，是人家用完送回來再用一次。真正目標：淡化台灣危機意識，用輕蔑態度看待國安大事，這些人回來，語法會操作更細膩，先不直球對決，見機說話「要兩岸和平」、「不要打仗」就足以唱和紅藍白了。

選前帶風向，讓「抗中保台」轉變成「賺錢卡要緊」、「民進黨別再鬧」，讓粉絲覺得不須要反抗。娛樂浸透政治，偶像鬆懈敵我，統戰就大功告成。只要有一個台灣粉絲以為明星回歸而感動，對岸的統戰就有機會，免派軍隊，光用舞台燈光和偶像就打下台灣。

（作者是自營商）

