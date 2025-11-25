自由廣場》演唱會之城的誕生：高雄把一次歡呼變成城市的方法論

◎ 劉哲廷

城市的繁榮有時不是從工業區或招商說明會開始，而是一夜之間，當十七萬人的心跳在一座體育場裡落地，震動地面如同一次無形的都更。TWICE在高雄開唱的兩夜，高雄不是城市，而是像一個剛甦醒的巨大身體：捷運的血流加速、夜市的嗅覺張開到凌晨四點、商圈像被灌入氧氣重新鼓起。這並非偶發的狂歡，而是高雄刻意打造的「演唱會之城」原型，正躍出雛形。

高雄這次乘著韓流進場的熱潮，做的不是「辦一場演唱會」，而是把整座城市當成舞台背景與副歌。藍色票面的小券、夜市熬到清晨的炊煙、餐酒館為ONCE而製的特調，每一個小巧的動作，都在敘述：城市正在練習與觀光客對話，而不是視他們為匆匆的消費者。

請繼續往下閱讀...

高雄這次的策略，不是創造五億元產值，也不是捷運當日卅五萬的運量新高，而是「把演唱會捧在手心裡」的心態。以往城市辦活動，是千篇一律的「疏散動線、交通控管、飯店滿房」。高雄的方法更接近策展：發送跨商圈優惠券、連結共享交通、夜市延長營業、餐酒館推出聯名調飲，讓歌迷走出演唱會，能在城市中獲得第二層故事，形成城市的學習。

更關鍵的是，高雄把「粉絲文化」視為需要被理解的族群，而非需要被管理的人潮。市府用智慧交通與數據分析掌握粉絲流向，讓公共服務得以調整，而不是讓歌迷在城市裡自力闖關。城市認知到，文化活動不只是台上的唱、台下的聽，城市自己也得上台。

很多城市羨慕別人成功，卻不想承擔活動帶來的負荷。高雄卻樂意讓街道擁擠、捷運滿載，樂意為一群外地人而調整作息。這種彈性，就是城市治理成熟的象徵。

會不會只是短效性？高雄並不只期待一次的幸運，而是逐步建立「可複製模式」。十二月的AAA頒獎典禮已在排隊，體育場二〇二六年使用時段已被訂滿。這不是偶然，是城市把文化活動納入經濟結構的決心。

演唱會經濟迷人，它不只帶動商機，更為城市點燃「共同情緒」。歌迷在城市走跳，城市為歌迷而延展，這是城市真實的「齊心時刻」，讓外地人知道，南方是能接住千里熱情的舞台。這次的TWICE既是亮點，也是新的語法，它訴說：一座城市若願將文化事件看成養分，就能用最柔軟的方式前進。

（作者是詩人、自由工作者）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法