自由廣場》中國訊息戰如何削弱台灣的經濟安全？

2025/11/25 05:30

◎ 王宏仁、李鎮宇

該如何理解中國訊息戰對於台灣經濟安全的影響？它其實是一種「資訊版的惡性通膨」。印太多鈔票會使貨幣貶值，同樣，當資訊供給無限制擴張，真相本身也會失去價值。這就是中國的策略和目的：讓台灣社會對自己的政府產生懷疑，連帶拉下它的經濟安全政策。

英國《金融時報》近期有關「台灣即將與美國達成關稅協議」的那篇報導，便是例子。透過一個名門正派的外媒報導，擷取裡面提到的「台灣將承諾四千億美元投資金額」等關鍵概念，等消息被證實，不須三天，另一個「掏空論調」劇本就啟動。坊間開始傳言四千億是賣國、美國勒索、台積電被收編、甚至貶抑這是台美版的「供應鏈殖民」。卻不知，台灣將「科學園區的制度」帶去美國，更勝於日韓的融資或現金押注，真相是台灣政府的做法強化了對美國的承諾、建立起「值得信賴」的形象，這才是保護台灣經濟安全的上上策。

中國為何開始抓「經濟安全」題材來攻擊台灣？因為「經濟安全」本就是台灣社會最敏感的神經。如今一談到半導體、台積電、美國，朝野情緒就會被自動對立起來。這正是中共統戰部門最樂見的，利用本就存在的社會情緒與猜疑，儘可能放大它。

台灣如何反制？台灣政府應該讓整個資訊市場具備自我校準能力，就像金融市場會自行偵測哪些價格的波動不合理、有誰在做空。舉例，透過建立「數發部—金管會—經濟部—外交部」的跨平台機制進行三步驟監管：偵測異常帳號與敘事的暴衝、將可疑內容的出處來源加以透明化、讓正確資訊容易被民眾吸收及辨識。

就是要讓真相要「好吸收」且「易接觸」。民眾願意知道真相，但沒人有時間或耐性讀完長篇大論。政府把重要事情講得簡單、直覺、不官腔官調、不流於政令宣導、別太口號式，謠言的市場自然會縮小。在資訊戰裡，「易懂」就有競爭力。

台灣最珍貴的能力，就是這個社會「自己形成共識」的速度與韌性，這個寶貝存在一天，台灣的基本面就不會消失；但它一旦被破壞，再強的護國神山也撐不起一個充滿猜疑與攻訐的社會。

（作者分別是成大政治系教授、國策研究院執行長及台新新光金控首席經濟學家）

