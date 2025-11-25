自由廣場》台灣是美國與日本的重中之重

◎ 林逸民

廿二日，個人很榮幸接棒台灣好德公益文化協會理事長，好德致力推動社會公益，每逢天災、事故都慨然捐助。賴清德總統從政至今，總是秉持行善救助弱勢的精神蒞臨會員大會，對內政外交侃侃而談。

賴清德總統提到，過去馬英九曾經夢想「六三三」，即經濟成長率六％、失業率三％以下、平均國民所得達三萬美元，馬英九執政與中國綑綁八年下來，台灣人民灰頭土臉，六三三遙不可及。

政黨輪替後，台灣走向世界、風生水起，賴清德總統執政下，今年第三季經濟成長率估計為七．六四％，輕鬆突破六％，失業率穩定下降逼近三％，而平均國民所得不僅已超過三萬，明年更上看四萬美元。

賴總統點出「石破茂來了，回去後當上首相，高市早苗來了，回去也當上首相。」這個現象，並非說台灣是風水寶地，而是顯示台灣是日本國家戰略的最關鍵，導致要擔任首相之前，都會先來台灣。

的確是如此，高市早苗就任後，先會晤美國總統川普，之後見中國的習近平，高市早苗與雙方所提最重要事項，都是「台海安全為日本最重視的關鍵」，當然，她與美國是討論緊密結盟捍衛台灣安全，與中國談則是警告中國不得輕舉妄動。

台灣如今不只是半導體產業重鎮，地理上一直是西太平洋戰略關鍵，對美國來說是第一島鏈防線銜接南北的樞紐，對日本來說是航運通過的大動脈。都是絕不能失去的國家戰略利益核心。

對台灣人自己來說更是：台灣的主權與民主自由，絕對不能失去。因此賴總統語重心長呼籲，民主國家有不同黨派，「台灣不同黨沒關係，但是要同國」，政黨可以良性競爭，但一定要有共識，要認同、捍衛我們賴以生存的這個國家。

我們也觀察到，國民黨的本土派、執政的地方領袖，都有意無意地與標榜親中的鄭麗文切割，相信國民黨的朋友都很清楚：台灣不存，焉有政黨？若遭中國控制，國民黨照樣會消滅。

正如賴總統的至理名言，所有台灣人終究是同一條船上，不論平時有多少意見不和，面對外來入侵者，槍口都要一致朝外。很幸運的，不只我們台灣人的槍口會朝向入侵者，只要台灣人團結，美國、日本，甚至菲律賓，也必定與我們共同奮戰。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

