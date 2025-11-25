自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣是美國與日本的重中之重

2025/11/25 05:30

◎ 林逸民

廿二日，個人很榮幸接棒台灣好德公益文化協會理事長，好德致力推動社會公益，每逢天災、事故都慨然捐助。賴清德總統從政至今，總是秉持行善救助弱勢的精神蒞臨會員大會，對內政外交侃侃而談。

賴清德總統提到，過去馬英九曾經夢想「六三三」，即經濟成長率六％、失業率三％以下、平均國民所得達三萬美元，馬英九執政與中國綑綁八年下來，台灣人民灰頭土臉，六三三遙不可及。

政黨輪替後，台灣走向世界、風生水起，賴清德總統執政下，今年第三季經濟成長率估計為七．六四％，輕鬆突破六％，失業率穩定下降逼近三％，而平均國民所得不僅已超過三萬，明年更上看四萬美元。

賴總統點出「石破茂來了，回去後當上首相，高市早苗來了，回去也當上首相。」這個現象，並非說台灣是風水寶地，而是顯示台灣是日本國家戰略的最關鍵，導致要擔任首相之前，都會先來台灣。

的確是如此，高市早苗就任後，先會晤美國總統川普，之後見中國的習近平，高市早苗與雙方所提最重要事項，都是「台海安全為日本最重視的關鍵」，當然，她與美國是討論緊密結盟捍衛台灣安全，與中國談則是警告中國不得輕舉妄動。

台灣如今不只是半導體產業重鎮，地理上一直是西太平洋戰略關鍵，對美國來說是第一島鏈防線銜接南北的樞紐，對日本來說是航運通過的大動脈。都是絕不能失去的國家戰略利益核心。

對台灣人自己來說更是：台灣的主權與民主自由，絕對不能失去。因此賴總統語重心長呼籲，民主國家有不同黨派，「台灣不同黨沒關係，但是要同國」，政黨可以良性競爭，但一定要有共識，要認同、捍衛我們賴以生存的這個國家。

我們也觀察到，國民黨的本土派、執政的地方領袖，都有意無意地與標榜親中的鄭麗文切割，相信國民黨的朋友都很清楚：台灣不存，焉有政黨？若遭中國控制，國民黨照樣會消滅。

正如賴總統的至理名言，所有台灣人終究是同一條船上，不論平時有多少意見不和，面對外來入侵者，槍口都要一致朝外。很幸運的，不只我們台灣人的槍口會朝向入侵者，只要台灣人團結，美國、日本，甚至菲律賓，也必定與我們共同奮戰。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書