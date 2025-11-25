自由廣場》從南非水果到日本海鮮 莫小看「購物籃外交」

◎ 陳永昌

廿國集團G20峰會在南非約翰尼斯堡落幕，中國國家主席習近平失約缺席。過去兩年來，南非當局卑躬屈膝討好中國前功盡棄，欺辱台灣向北京當局獻媚取寵盡付流水。

南非政府處心積慮想迎接習近平，打壓矮化台灣醜態連連，逼迫台灣駐南非首府普勒托利亞代表處遷館、改名、降級，甚至逕行在該國外交部官網片面公告或粗暴發布政府公報，罔顧台灣代表處持續在原址如常運作事實。直到今年九月下旬，台灣祭出晶片等四十七貨品出口管制反制措施，南非政府不得不提出協商請求，終於出現轉圜餘地。G20峰會過後，南非會不會從此軟化收斂，有待後續觀察。

除了官方硬起來打出晶片制裁牌，跨出維護國家利益與尊嚴重要一步，台灣民間社會從旁積極助攻，扮演政府外交堅實後盾，是沒有任由南非當局得寸進尺的重要關鍵。

根據統計，今年一至九月台灣從南非進口蘋果區區不到一百公噸，較去年同期暴跌近百分之九十八。在此同時，南非葡萄柚今年前九個月進口量約一千六百公噸，減幅多達四成，南非夏威夷堅果今年前九個月進口量約四百公噸，也比去年同期萎縮將近三分之一。除了蘋果有蠹蛾幼蟲檢疫問題作祟，觀察整體趨勢，消費者自動自發減少購買南非水果十分明顯，清楚展現台灣人憤怒與不滿；尤其開放自由市場替代性選擇很多，自主性抵制南非水果並未帶來任何不便。

日中衝突升溫後，中國禁止日本水產品輸入並實施旅遊封殺，這手段根本是故技重施。當年澳洲倡議武漢肺炎病毒溯源調查，中國就把煤炭、龍蝦與葡萄酒等澳洲商品當作政治脅迫工具；為了報復部署薩德防禦飛彈系統，北京當局將觀光團武器化，實施限韓令，可謂劣跡斑斑、惡名遠播。兩年多前針對福島核廢水排海，中國全面禁止進口日本水產品，不久前才鬆綁，此次再度封殺，衝擊效果遞減。

總統賴清德帶頭食用鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝，接下來就有賴我們廣大消費者接力，共同用台幣下架日本水產品，善用有利匯率強大購買力，雪中送炭多吃日本進口海鮮，延續兩國「善的循環」！

購物籃外交是「總合外交」重要一環，選擇採買或者拒絕購買，每一次消費都可以是改變台灣的選擇！

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

